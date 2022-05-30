«Остается уповать на осадки»: в Оби зафиксировали беспрецедентно низкий уровень воды
Специалисты рассказали, что стало причиной
Эксперты назвали уровень воды в реке Оби в этом мае беспрецедентно низким. Такое заявление было сделано сегодня, 30 мая, во время пресс-конференции в ТАСС о текущей ситуации с навигацией.
— Ситуация в определенном смысле беспрецедентная — уровень воды для мая крайне низкий. На нас это накладывает определенную ответственность по соблюдению вопросов безопасности перевозки пассажиров и судоходства. Мы рассматриваем корректировки мест причаливания, чтобы избежать возможных негативных последствий. <...> Надеемся, что состоятся все рейсы в Обское море, которые запланированы, что уровень воды позволит с середины июля до середины августа выполнять наши рейсы, — сообщил управляющий ООО «Речфлот» Сергей Ковалев.
Однако пассажиропоток растет, добавил он. На это, по словам Ковалева, повлиял жаркий май — рост пассажиропотока составил порядка 20% в сравнении с прошлым годом.
Руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко добавил, что колебания уровня воды напрямую зависят от осадков и таяния снегов в горах Алтая:
— Для сведения: у нас нет 2,5 тысячи метров снега в горах, нет вообще. Все, что выше, наверное, уже даже меньше, чем 60% от нормы. Ждать большой воды не приходится. Остается уповать и надеяться на осадки. Те осадки, которые мы можем наблюдать, носят локальный характер и не оказывают серьезного влияния на водохозяйственную обстановку.
На днях в Новосибирске спасатели МАСС начали водолазное обследование дна новосибирских пляжей перед открытием летнего сезона.