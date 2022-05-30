«Остается уповать на осадки»: в Оби зафиксировали беспрецедентно низкий уровень воды

Эксперты назвали уровень воды в реке Оби в этом мае беспрецедентно низким. Такое заявление было сделано сегодня, 30 мая, во время пресс-конференции в ТАСС о текущей ситуации с навигацией.



— Ситуация в определенном смысле беспрецедентная — уровень воды для мая крайне низкий. На нас это накладывает определенную ответственность по соблюдению вопросов безопасности перевозки пассажиров и судоходства. Мы рассматриваем корректировки мест причаливания, чтобы избежать возможных негативных последствий. <...> Надеемся, что состоятся все рейсы в Обское море, которые запланированы, что уровень воды позволит с середины июля до середины августа выполнять наши рейсы, — сообщил управляющий ООО «Речфлот» Сергей Ковалев.