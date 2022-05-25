Водолазы обследуют дно: новосибирские пляжи готовят к открытию
Спасатели МАСС осматривали сегодня реку на «Бугринской роще»
В Новосибирске спасатели МАСС начали водолазное обследование дна новосибирских пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— В этом году пляж «Бугринская роща» первый, на котором проводится водолазное обследование дна, дальше по плану — обследование всех пляжей на водохранилище. На этом пляже уровень воды позволяет проводить водолазные обследования, но на водохранилище воды пока еще мало. Сейчас работники пляжей убирают вручную дно пляжей. После прихода воды водолазы обследуют дно на предмет крупногабаритного мусора, который она принесет, — рассказал заместитель начальника МАСС Алексей Шилов.
Специалисты на дне ищут топляк, бочки или покрышки, а также бутылки или битое стекло. Это делается, чтобы исключить случаи травматизма.
— При обнаружении, если есть возможность, водолаз их сразу убирает. Если нет, то мы обозначаем место и потом очищаем либо с привлечением техники, либо другими способами, — отметил Алексей Шилов.
Как уточнили в мэрии города, в Новосибирске 38 мест, запрещенных для купания. На сегодня купание запрещено на всех городских водоемах.
Пляжи откроются после дооборудования и оснащения, проведения Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области отбора проб воды и песка на соответствие микробиологическим показателям.
В этом году планируется открыть шесть пляжей: один — в нижнем бьефе на реке Оби (пляж «Бугринская роща») и пять пляжей на Обском водохранилище (коммерческий пляж «Звезда» и четыре пляжа парка культуры и отдыха «У моря Обского»: «Детский», «Галечный», «Каменный» и «Бумеранг»).