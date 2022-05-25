Водолазы обследуют дно: новосибирские пляжи готовят к открытию

В Новосибирске спасатели МАСС начали водолазное обследование дна новосибирских пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— В этом году пляж «Бугринская роща» первый, на котором проводится водолазное обследование дна, дальше по плану — обследование всех пляжей на водохранилище. На этом пляже уровень воды позволяет проводить водолазные обследования, но на водохранилище воды пока еще мало. Сейчас работники пляжей убирают вручную дно пляжей. После прихода воды водолазы обследуют дно на предмет крупногабаритного мусора, который она принесет, — рассказал заместитель начальника МАСС Алексей Шилов.