Микрорайон в Новосибирске остался без горячей воды на неделю из-за прорыва на теплотрассе
Ремонт планируют завершить к 1 июня
Микрорайон Европейский берег и часть домов на улице Большевистская в Новосибирске остались без горячей воды как минимум на неделю из-за прорыва на теплотрассе.
Впервые информация об аварии появилась 24 мая: читатель НГС рассказал, что причина была неизвестна, но сообщали, что авария серьезная, поэтому воды не будет как минимум неделю.
Журналист НГС подтвердил эту информацию у дежурной компании ЭСК (ООО «Энергетическая Сетевая Компания»), которая отвечает за этот участок. Он сказал, что из-за аварии горячей воды, по предварительной информации, не будет до 1 июня 2022 года:
— Это не по нашей вине. Строители виноваты, исправляют ошибку свою.
Строительная компания микрорайона — «Брусника»: в пресс-службе застройщика журналисту НГС ответили, что вину не отрицают. Их труба не выдержала испытаний, поэтому сейчас устраняют последствия аварии.
— Прорыв на участке теплотрассы, предназначенной для подачи горячей воды во все дома проекта «Европейский берег», произошел во время проведения ежегодных гидравлических испытаний. Все необходимые ремонтные работы планируется провести до 1 июня 2022 года, — добавили в пресс-службе.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске, в микрорайоне Чистая Слобода, отключили подачу воды из-за засора канализации.