Микрорайон в Новосибирске остался без горячей воды на неделю из-за прорыва на теплотрассе

Микрорайон Европейский берег и часть домов на улице Большевистская в Новосибирске остались без горячей воды как минимум на неделю из-за прорыва на теплотрассе.



Впервые информация об аварии появилась 24 мая: читатель НГС рассказал, что причина была неизвестна, но сообщали, что авария серьезная, поэтому воды не будет как минимум неделю.