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Микрорайон в Новосибирске остался без горячей воды на неделю из-за прорыва на теплотрассе

Ремонт планируют завершить к 1 июня

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Сегодня седьмой день без горячей воды в домах микрорайона

Сегодня седьмой день без горячей воды в домах микрорайона

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Микрорайон Европейский берег и часть домов на улице Большевистская в Новосибирске остались без горячей воды как минимум на неделю из-за прорыва на теплотрассе.

Впервые информация об аварии появилась 24 мая: читатель НГС рассказал, что причина была неизвестна, но сообщали, что авария серьезная, поэтому воды не будет как минимум неделю.

Журналист НГС подтвердил эту информацию у дежурной компании ЭСК (ООО «Энергетическая Сетевая Компания»), которая отвечает за этот участок. Он сказал, что из-за аварии горячей воды, по предварительной информации, не будет до 1 июня 2022 года:

— Это не по нашей вине. Строители виноваты, исправляют ошибку свою.

Такие оповещения получили жители микрорайона

Такие оповещения получили жители микрорайона

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Строительная компания микрорайона — «Брусника»: в пресс-службе застройщика журналисту НГС ответили, что вину не отрицают. Их труба не выдержала испытаний, поэтому сейчас устраняют последствия аварии.

— Прорыв на участке теплотрассы, предназначенной для подачи горячей воды во все дома проекта «Европейский берег», произошел во время проведения ежегодных гидравлических испытаний. Все необходимые ремонтные работы планируется провести до 1 июня 2022 года, — добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске, в микрорайоне Чистая Слобода, отключили подачу воды из-за засора канализации.

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