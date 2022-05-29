Постепенное похолодание и
дожди — какую погоду ждать на следующей неделе в Новосибирске
Изучаем прогнозы трех интернет-сервисов и делаем выводы
Конец мая выдался на удивление теплым и сухим, но, похоже, в ближайшую неделю температура пойдет на спад, а небо затянет облаками. НГС изучил прогнозы синоптиков трех специальных интернет-сервисов, чтобы составить полное представление о погоде в течение семи дней.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в понедельник,
В течение всей недели будет пасмурно, со среды вероятны осадки. Почти гарантированно дождь пройдет в пятницу,
Синоптики сервиса RusMeteo считают, что в Новосибирске будет чуть теплее. В понедельник днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов, ночью — до +13 градусов. Тем не менее аналитики также фиксируют тенденцию к похолоданию: во вторник — до +19, в среду — до +16, в четверг — до +14, в пятницу — до +13. В субботу и воскресенье будет теплее — в пределах
При этом шансы на выпадение осадков гораздо выше, считают специалисты RusMeteo. По их мнению, дождь с вероятностью в 80% пройдет вечером во вторник,
Сервис World Weather солидарен с коллегами, отмечая, что самым ясным днем предстоящей недели станет понедельник,
Согласно прогнозам на лето, в Новосибирске в ближайшие три месяца ожидается вполне комфортная температура воздуха с пиковыми значениями в июле.