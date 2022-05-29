Постепенное похолодание и дожди — какую погоду ждать на следующей неделе в Новосибирске

Конец мая выдался на удивление теплым и сухим, но, похоже, в ближайшую неделю температура пойдет на спад, а небо затянет облаками. НГС изучил прогнозы синоптиков трех специальных интернет-сервисов, чтобы составить полное представление о погоде в течение семи дней.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в понедельник, 30 мая , прогреется до +22 градусов, а после температура будет постепенно снижаться: во вторник днем — +17, в среду — +15, в четверг — +12, в пятницу — +10. Отыгрывать похолодание погода собирается в следующие выходные — со среды температурные значения начнут колебаться в пределах 13–15 градусов выше нуля.

