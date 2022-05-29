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Постепенное похолодание и дожди — какую погоду ждать на следующей неделе в Новосибирске

Изучаем прогнозы трех интернет-сервисов и делаем выводы

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Синоптики обещают понижение температуры до +10 градусов

Синоптики обещают понижение температуры до +10 градусов

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Конец мая выдался на удивление теплым и сухим, но, похоже, в ближайшую неделю температура пойдет на спад, а небо затянет облаками. НГС изучил прогнозы синоптиков трех специальных интернет-сервисов, чтобы составить полное представление о погоде в течение семи дней.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в понедельник, 30 мая, прогреется до +22 градусов, а после температура будет постепенно снижаться: во вторник днем — +17, в среду — +15, в четверг — +12, в пятницу — +10. Отыгрывать похолодание погода собирается в следующие выходные — со среды температурные значения начнут колебаться в пределах 13–15 градусов выше нуля.

В течение всей недели будет пасмурно, со среды вероятны осадки. Почти гарантированно дождь пройдет в пятницу, 3 июня.

Синоптики сервиса RusMeteo считают, что в Новосибирске будет чуть теплее. В понедельник днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов, ночью — до +13 градусов. Тем не менее аналитики также фиксируют тенденцию к похолоданию: во вторник — до +19, в среду — до +16, в четверг — до +14, в пятницу — до +13. В субботу и воскресенье будет теплее — в пределах +16... +18 градусов.

При этом шансы на выпадение осадков гораздо выше, считают специалисты RusMeteo. По их мнению, дождь с вероятностью в 80% пройдет вечером во вторник, 31 мая, и днем в среду, 1 июня.

Сервис World Weather солидарен с коллегами, отмечая, что самым ясным днем предстоящей недели станет понедельник, 30 мая, — будет малооблачно и тепло (+24 градуса). Во вторник, 31-го числа, днем воздух прогреется до +20 градусов, а вот днем позже столбики термометров опустятся сразу до +15. Начало июня, по мнению синоптиков, ознаменуется температурой в пределах 12–14 градусов выше нуля и пасмурной погодой с прояснениями.

Согласно прогнозам на лето, в Новосибирске в ближайшие три месяца ожидается вполне комфортная температура воздуха с пиковыми значениями в июле.

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