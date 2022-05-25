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«Перепробовала море напитков и рецептов»: сибирячка стала чемпионкой России в искусстве приготовления кофе

Она первый бариста из Сибири, кто выиграл в этом чемпионате

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Конкурс проходил <nobr class="_">12–14</nobr> мая

Конкурс проходил 12–14 мая

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Бариста Анна Гилева из Новосибирска выиграла всероссийский профессиональный конкурс, который проходил в Москве. К конкурсу она готовилась больше месяца. Аня стала первым сибирским чемпионом в номинации «Бариста года» на выставке CoffeeTeaCacao.

25-летняя Анна начала заниматься кофе три года назад. Сейчас девушка работает тренером по приготовлению кофе в компании Quintessence Coffee в Новосибирске.

— Идея чемпионата — оценить навыки бариста в приготовлении эспрессо, молочного напитка по заданному заранее рисунку и кофе, заваренному одним из ручных способов. Бариста используют одинаковый кофе и заваривают его на одинаковом оборудовании, молоке и воде. В таких условиях участники чемпионата могут повлиять на вкус только своим умением работать с кофе и правильной настройкой оборудования под него, — говорит Анна.

Важным составляющим для конкурса был разговор с судьями и представление своего напитка.

— У бариста есть 15 минут для презентации своих напитков. Альтернативный напиток (фильтр-кофе), эспрессо и молочный напиток — каждому судье вкуса. Рассказывает про историю зерна (произрастание, обработка, обжарка). Посвящает во все детали своего рецепта и аргументирует свой выбор, — вспоминает сибирячка.

Помимо всего прочего, судьи следят за гигиеной на рабочем месте бариста и за правильностью заданных параметров рецепта.

Всего в чемпионате участвовали 42 бариста со всей России, заявок же подавали больше 100 человек.

— За месяц до чемпионата спонсоры нам выслали зерно на альтернативный напиток и на эспрессо. Я со своей командой перепробовала просто море напитков и рецептов. Ежедневные дегустации и прогоны программы (презентации), отработка техники. С первого взгляда это может показаться рутиной, но это то, что дает большой толчок к развитию и росту. Это очень интересный и ценный процесс, — рассказала Анна.

После конкурса Анна рассчитывала за третье место и очень удивилась, что взяла первое.

— У меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди. От переизбытка эмоций до сих пор не могу вспомнить происходящего после награждения. Не помню, что говорила и что спрашивали, помню только биение своего сердца. Хотелось бы прожить этот момент снова, — поделилась бариста.

Виталий Аллахвердян и Людмила Железнюк из Новосибирска взяли первое и второе места в чемпионате мира по парикмахерскому искусству по версии ОМС HAIRWORLD.

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