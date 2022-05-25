«Перепробовала море напитков и рецептов»: сибирячка стала чемпионкой России в искусстве приготовления кофе

Бариста Анна Гилева из Новосибирска выиграла всероссийский профессиональный конкурс, который проходил в Москве. К конкурсу она готовилась больше месяца. Аня стала первым сибирским чемпионом в номинации «Бариста года» на выставке CoffeeTeaCacao.

25-летняя Анна начала заниматься кофе три года назад. Сейчас девушка работает тренером по приготовлению кофе в компании Quintessence Coffee в Новосибирске.