Главой Сибирского Ростехнадзора стал Андрей Плешивцев

Андрей Плешивцев родился в 1974 году в Междуреченске Кемеровской области. Окончил Томский политехнический университет. С 2008 года работал в Сибирском управлении Ростехнадзора, в 2016 году возглавил кузбасский отдел по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками, сетями и котлонадзору. В 2019 году Андрея Плешивцева назначили заместителем Сибирского управления Ростехнадзора.