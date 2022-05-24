Главой Сибирского Ростехнадзора стал Андрей Плешивцев
Он работает в управлении с 2008 года
В Сибирском управлении Ростехнадзора 23 мая назначили нового начальника. Им стал Андрей Плешивцев.
Бывший руководитель управления Игорь Тихонов написал заявление об увольнении с государственной службы по собственному желанию. Недавно ему исполнилось 60 лет. Об этом написал представитель Ростехнадзора Андрей Виль в своем Telegram-канале.
— Заместитель руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Андрей Плешивцев с 23 мая 2022 года назначен исполняющим обязанности руководителя управления, — говорится в сообщении на сайте Сибирского Ростехнадзора.
Андрей Плешивцев родился в 1974 году в Междуреченске Кемеровской области. Окончил Томский политехнический университет. С 2008 года работал в Сибирском управлении Ростехнадзора, в 2016 году возглавил кузбасский отдел по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками, сетями и котлонадзору. В 2019 году Андрея Плешивцева назначили заместителем Сибирского управления Ростехнадзора.
19 мая в Новосибирске назначили нового начальника управления автомобильных дорог. Им стал Сергей Эпов, который ранее работал в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства НСО.