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19-летний парень утонул в озере рядом с «Локомотив-Ареной» во время купания

Дно обследовали водолазы МАСС в поисках тела

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Прохожие видели, как водолазы обследовали дно озера

Прохожие видели, как водолазы обследовали дно озера

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В Новосибирске в субботу вечером, 21 мая, 19-летний местный житель утонул в озере Верховое. Об этом сообщили «Вести Новосибирск» со ссылкой на очевидца. Озеро находится в Центральном районе Новосибирска возле «Локомотив-Арены».

Озеро в поисках тела обследовали водолазы. Это НГС подтвердили в МЧС по Новосибирской области.

— В субботу, 21 мая, от центрального отдела полиции поступила информация о том, что во время купания в озере Верховое в Центральном районе Новосибирска пропал мужчина 2003 года рождения. На место прибыли водолазы муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) города, обнаружили тело погибшего и передали сотрудникам полиции. Причиной трагедии послужило купание в месте неорганизованного отдыха, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Новосибирской области за прошедшую неделю на водных объектах погибли 4 человека, в том числе ребенок. Об этом на оперативном совещании 23 мая сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

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