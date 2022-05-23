19-летний парень утонул в озере рядом с «Локомотив-Ареной» во время купания
Дно обследовали водолазы МАСС в поисках тела
В Новосибирске в субботу вечером, 21 мая,
Озеро в поисках тела обследовали водолазы. Это НГС подтвердили в МЧС по Новосибирской области.
— В субботу, 21 мая, от центрального отдела полиции поступила информация о том, что во время купания в озере Верховое в Центральном районе Новосибирска пропал мужчина 2003 года рождения. На место прибыли водолазы муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) города, обнаружили тело погибшего и передали сотрудникам полиции. Причиной трагедии послужило купание в месте неорганизованного отдыха, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Новосибирской области за прошедшую неделю на водных объектах погибли 4 человека, в том числе ребенок. Об этом на оперативном совещании 23 мая сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.