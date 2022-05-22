Дети стали агрессивнее? Что делать, если ребенок кусается, пинается и кидается с кулаками (шлепки не помогут!)

Агрессия — это уже действие, которое направлено на угрожающий объект, с целью напугать, отогнать или уничтожить его.



Не только гнев может порождать агрессию, но и другие чувства: зависть, ревность, стыд или страх.



Ребенок кусает родителей или кидается с кулаками — что делать

Если это происходит в возрасте 0,5–1 года, то такое поведение является нормой. В этот период дети изучают мир с помощью рта, в том числе пробуя на зуб.



В более старшем возрасте ребенок может кусаться или драться, когда его переполняют чувства, но он еще не знает, как их выражать. Для этого у него может не быть слов. Причем это могут быть и положительные эмоции, ребенок может просто заиграться и не рассчитать силы.

