Дети стали агрессивнее? Что делать, если ребенок кусается, пинается и кидается с кулаками (шлепки не помогут!)

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с гневом ребенка, и проявляться он может по-разному — от крика до ударов кулаками и укусов. Первая реакция у многих — ответить тем же, но в случае с детьми это самый плохой из возможных вариантов. Что делать, если ребенок лезет в драку или кусается? Стали ли дети более агрессивными? Почему шлепки не помогут? Клинический психолог, психоаналитик Дмитрий Клочков отвечает на эти вопросы. Далее — от первого лица.
«Современный мир пропитан агрессией»
Дети, как зеркало, отражают те процессы, которые происходят в обществе. Современный мир пропитан агрессией, ее уровень очень высок. При этом данная тема почти не освещается.
Да, много говорят и пишут об актах проявления агрессии: кто-то на кого-то напал, избил, устроил травлю... Но о том, что такое агрессия, как она возникает и что с ней делать, современные дети не знают. Никто им это не объясняет. Неумение говорить о своих деструктивных чувствах в свою очередь ведет к росту внутреннего напряжения. Когда оно становится невыносимо, а сдерживать невозможно, происходит импульсивное реагирование. Тем более такие способы всем хорошо известны.
Чем детский гнев отличается от взрослого
Любые детские эмоции отличаются от взрослых, также как детская рука отличается от руки взрослого. Принципиальных анатомических и функциональных отличий нет. Разница состоит в том, что для ребенка это что-то новое, он изучает и осваивает свое тело и свою эмоциональную сферу.
Для того чтобы ребенок научился держать в руке ложку или карандаш, необходимо присутствие, помощь и пример взрослого. Точно так же взрослый помогает ребенку распознавать свои эмоции, называть их и выражать безопасным для себя и окружающих способом.
«Ребенок воспринимает подобные запреты, как нарушение его границ, и это нормально»
Нет какого-то среднего или нормального количественного значения для возникновения злости. Существуют, конечно, индивидуальные особенности возбудимости нервной системы. И это касается не только детей. Все мы по-разному реагируем на одни и те же раздражители. То, что разозлит одного человека, другого может оставить равнодушным.
В любом случае важно стремиться понимать причины злости. Возможно, совсем маленький ребенок сталкивается с первыми в своей жизни ограничениями: нельзя без разрешения брать чужое, ходить везде, где только хочется, и так далее. Это является нормой, так как ребенок воспринимает подобные запреты как нарушение его границ.
В детских коллективах — в садах или школах — случается, что кого-то могут постоянно задирать, провоцировать. Злость при этом также естественная реакция, это нормально. Ненормальна ситуация, она требует вмешательства родителей, воспитателей, учителей.
Как бы то ни было, важно разговаривать с ребенком о его чувствах. Так мы и поддерживаем его, и помогаем снять напряжение, и обучаем распознавать эмоции.
Как гнев перерастает в агрессию
Гнев возникает в тех ситуациях, когда кто-то или что-то покушается на наши личные границы или причиняет нам боль. Эмоция гнева выполняет сигнализирующую функцию. Указывает на факт присутствия потенциальной угрозы, позволяет идентифицировать ее.
Агрессия — это уже действие, которое направлено на угрожающий объект, с целью напугать, отогнать или уничтожить его.
Не только гнев может порождать агрессию, но и другие чувства: зависть, ревность, стыд или страх.
Ребенок кусает родителей или кидается с кулаками — что делать
Если это происходит в возрасте 0,5–1 года, то такое поведение является нормой. В этот период дети изучают мир с помощью рта, в том числе пробуя на зуб.
В более старшем возрасте ребенок может кусаться или драться, когда его переполняют чувства, но он еще не знает, как их выражать. Для этого у него может не быть слов. Причем это могут быть и положительные эмоции, ребенок может просто заиграться и не рассчитать силы.
Укусы и удары могут быть следствием стресса. Переезд, адаптация к детскому саду, ребенок впервые остался с бабушкой на несколько дней и многое другое. Эмоциональный фон в семье оказывает на детей сильное влияние. В моей практике был случай, когда ребенок стал кусаться в период, когда родители сильно тревожились из-за здоровья дедушки, у которого предстояла серьезная операция.
Папе может доставаться, когда ребенок начинает ревновать к нему маму. Тогда мама должна сказать ребенку примерно следующее: «Это мой муж, и я запрещаю тебе бить его!»
Ребенок обижает детей в детском саду или в школе
Тревога, связанная с адаптацией к новой среде или с трудностями в освоении учебной программы, довольно часто приводит к агрессии.
Дети не всегда умеют решать конфликты, обсуждая их. Малейшие разногласия могут перерасти в драку. Это еще одна задача взрослых (родителей, воспитателей, учителей) — научить детей договариваться друг с другом.
Что делать, если ребенок ведет себя агрессивно
Существует несколько общих правил:
- нельзя отвечать агрессией на агрессию! Это может дать сиюминутный результат, но в долгосрочной перспективе только усугубит ситуацию;
- обратите внимание на себя. Как вы выражаете агрессию? Какой пример показываете ребенку?
- поговорите с ребенком: поинтересуйтесь о причинах злости, о самочувствии, о делах в школе или в садике. Если ребенок еще маленький, важно объяснить ему, что с ним происходит: «Наверное, ты боишься», «Я понимаю, что ты злишься…» и тому подобное;
- используйте в разговоре «я-высказывания»: «Мне больно / неприятно, когда ты так делаешь», «Я расстроен, что ты дерешься»;
- важно научить ребенка, что драться допустимо только в тех случаях, когда нужно защитить себя. Когда кто-то другой проявляет физическую агрессию. В остальных случаях нужно решать конфликт словами.
Но стоит помнить, что каждая ситуация и каждый человек уникален, независимо от того, сколько ему лет, 3 или 33. Каждый конкретный случай требует отдельного рассмотрения. Только найдя причины агрессивного поведения и изучив индивидуальные особенности ребенка, а порой и членов семьи, можно выработать рекомендации для преодоления сложностей.
Непростая тема шлепков — допустимо ли физическое воздействие на детей
Я не буду останавливаться на юридической или моральной стороне вопроса, это не моя профессиональная область.
Тема физических наказаний очень хорошо изучена в психологии и ответ прост: это неэффективно! Дети, к которым применяются такие методы воспитания, быстро учатся скрывать свои проступки, а также лгать, чтобы избежать наказания. Они хорошо усваивают урок, что самый простой способ добиться желаемого — использовать грубую силу. Такие ребята решают конфликты дракой, зачастую обижают тех, кто младше и слабее.
Я имею большой клинический опыт работы с детьми и подростками, пережившими физическое насилие в прошлом. Они становятся озлобленными, подозрительными, мир воспринимают как что-то угрожающее. Требуется долгий кропотливый путь, чтобы заслужить их доверие и хоть как-то помочь.
С детьми наиболее выраженно действует правило, что агрессия порождает агрессию. Необходимо терпеть! Родителю следует стремиться к пониманию, чем именно вызвана агрессия, показывать на личном примере как совладать со своими чувствами, как экологично выражать их.
Если же шлепок случился, важно попросить прощения у ребенка, дождавшись момента, когда все успокоятся. Сказать: «Прости! Я очень злился(лась), я не смог(ла) сдержать себя в руках». Это и будет хорошим примером, как говорить о своих чувствах, и не будет подрывать родительский авторитет, как «Я был(а) не прав(а).»
Когда уже нужно обратиться к специалисту — основные признаки
Когда такой вопрос возникает, я рекомендую всё же обратиться к специалисту. Если окажется, что поведение ребенка вписывается в границы нормы для его возраста, психолог сможет рассказать об особенностях этого периода и дать рекомендации для его благоприятного прохождения.
А в случаях, когда опасения родителей подтвердятся и окажется, что ребенок действительно проявляет чрезмерную агрессию, чем раньше начнется работа, тем проще будет преодолеть трудности.