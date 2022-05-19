«Прямо реки воды»: на Бориса Богаткова прорвало трубу — дефект сняли на видео

Вечером в четверг, 19 мая, на улице Бориса Богаткова прорвало трубу с водой. Об этом в редакцию НГС сообщили очевидцы.

— Час назад этого не было. Пошли в магазин с семьей, а на выходе видим, что прорвало трубу. Течет сверху примерно от магазина «Хитэк-Сибирь» вниз по Адриена Лежена. Прямо реки воды. Я не понимаю, горячая она или холодная, — сообщила в 19 часов местная жительница Екатерина.