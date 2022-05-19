«Прямо реки воды»: на Бориса Богаткова прорвало трубу — дефект сняли на видео
Проблема возникла из-за гидравлических испытаний
Вечером в четверг, 19 мая, на улице Бориса Богаткова прорвало трубу с водой. Об этом в редакцию НГС сообщили очевидцы.
— Час назад этого не было. Пошли в магазин с семьей, а на выходе видим, что прорвало трубу. Течет сверху примерно от магазина «Хитэк-Сибирь» вниз по Адриена Лежена. Прямо реки воды. Я не понимаю, горячая она или холодная, — сообщила в 19 часов местная жительница Екатерина.
Другой читатель НГС уточнил, что из трубы льется горячая вода.
Потоки воды из поврежденной трубы сибирячка сняла на видео. Из одного участка трубы фонтан воды выливается прямо в стоящие рядом мусорные баки, а по дороге уже бегут ручьи.
— Сегодня в 18:30 произошел выход воды на поверхность на ул. Бориса Богаткова — в ходе гидравлических испытаний проявился дефект на крупном магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм. Теплотрассу отключили, в ближайшее время бригада проведет ремонт. Сожалеем, что доставляем беспокойство жителям, — сообщили в пресс-службе СГК.
В компании добавили, что проводят испытания труб на плотность и прочность, чтобы летом выявить и устранить те дефекты, которые могли бы проявиться позже, в холодное время года.
Это не первый подобный случай за сегодня. Днем на улице Мичурина в районе стадиона «Спартак» в центре Новосибирска забил фонтан. Об этом в редакцию НГС сообщили очевидцы.