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На сутки перекроют улицу в Академгородке из-за празднования 15-летия Технопарка — смотрим карту

Парковаться на Николаева будет нельзя 21 мая

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На Николаева находится Технопарк

На Николаева находится Технопарк

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В Новосибирске для празднования 15-летия Академпарка перекроют улицу Николаева. Как сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска, улицу перекроют на день. Основные мероприятия пройдут 21 мая.

— На время проведения мероприятий с 21 мая до 4 часов 22 мая будет введено временное прекращение движения транспортных средств по Николаева от угла спортивной площадки около здания № 18 до пересечения с улицей Инженерной с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Парковка на улице также будет ограничена 21 мая с 06:00 до 22:00 часов.

Академпарк, или Технопарк — это более 300 компаний-резидентов и 120 000 кв. метров площадей, оснащенных современным оборудованием и технологическими сервисами, необходимыми для создания новых продуктов. За счет расположения в Академгородке Технопарк и его резиденты тесно сотрудничают с университетом, академической наукой, производством и бизнесом. Информация — с сайта Академпарка.

С 18 мая по 1 июня на четыре метра сужается проезжая часть улицы Ленина в районе дома № 20 в центре Новосибирска. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

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