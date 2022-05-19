На сутки перекроют улицу в Академгородке из-за празднования
15-летия Технопарка — смотрим карту
Парковаться на Николаева будет нельзя
В Новосибирске для празднования 15-летия Академпарка перекроют улицу Николаева. Как сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска, улицу перекроют на день. Основные мероприятия пройдут
— На время проведения мероприятий с
Парковка на улице также будет ограничена
Академпарк, или Технопарк — это более 300 компаний-резидентов и
С 18 мая по 1 июня на четыре метра сужается проезжая часть улицы Ленина в районе дома