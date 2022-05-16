От коронавируса скончался
28-летний житель Новосибирской области
На ИВЛ в регионе сейчас находятся 17 пациентов
В Новосибирской области от коронавируса скончался
— Скончался еще один пациент: мужчина в возрасте 28 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5647 человек.
За время пандемии коронавирус зафиксировали у
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 579 пациентов, в том числе 6 детей.
В отделениях реанимации находится 71 человек. На ИВЛ — 17 пациентов.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько человек умерло в мире от COVID-19 в период с 2020 по 2021 год.