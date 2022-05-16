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От коронавируса скончался 28-летний житель Новосибирской области

На ИВЛ в регионе сейчас находятся 17 пациентов

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В отделениях реанимации находится 71 человек

В отделениях реанимации находится 71 человек

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В Новосибирской области от коронавируса скончался 28-летний мужчина, сообщили в оперштабе региона. За сутки ковид выявили еще у 75 жителей, в том числе у 10 детей.

— Скончался еще один пациент: мужчина в возрасте 28 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5647 человек.

За время пандемии коронавирус зафиксировали у 257 594 жителей.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 579 пациентов, в том числе 6 детей.

В отделениях реанимации находится 71 человек. На ИВЛ — 17 пациентов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько человек умерло в мире от COVID-19 в период с 2020 по 2021 год.

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