ВОЗ рассказала, сколько человек умерло от коронавируса с начала пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько человек умерло в мире от COVID-19 в период с 2020-го по 2021 годы. По новым оценкам ВОЗ, с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года в мире скончалось от 13,3 до 16,6 миллионов человек — в среднем избыточная смертность составила 14,9 миллиона человек.

Как пояснили в ВОЗ, избыточной смертностью называется разница между количеством смертей, зарегистрированных в мире в 2020–2021 годах, и числом летальных исходов, которое ожидалось при отсутствии пандемии (их высчитывали по данным прошлых лет).