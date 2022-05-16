Горячую воду отключают в Ленинском и Кировском районах — сроки испытаний и список улиц
Горячей воды в домах не будет больше недели
Испытания теплосетей пройдут в Ленинском и Кировском районах, сообщает пресс-служба СГК.
— С 16 по 25 мая пройдут испытания теплосетей по зоне
Горячей воды больше недели не будет:
по ул. Петропавловской, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Дружбы, ул. Серафимовича, ул. Римского-Корсакова, ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Вертковской до ул. Немировича-Данченко), ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко (от ул. Станиславского до ул. Петропавловской), ул. Вертковской, ул. Степной, ул. Пархоменко, ул. Котовского (от ул. Станиславского до ул. Петропавловской), ул. Троллейной, ул. Киевской, ул. Новосибирской, ул. Плахотного, ул.
Здесь мы публиковали полный график отключений.