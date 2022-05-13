В Новосибирске изъяли две нелегальных мобильных АЗС и две тонны топлива
Власти составили два протокола об административном правонарушении
Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска состоялся рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи автомобильного топлива. Об этом сообщил телеграм-канал «Мэрия Новосибирска».
Рейд проводился при участии сотрудников мэрии, администрации Октябрьского района, УМВД РФ по Новосибирску и МЧС России по НСО. В его ходе обнаружили два автомобиля, которые незаконно торговали топливом. Машины были припаркованы у обочины дороги автомобилей на улице Толстого, 91 и улице Автогенной, 124/1.
Специалисты изъяли две тонны бензина и два автомобиля, из которых велась розничная продажа. Составили два протокола об административных правонарушениях.
В январе незаконные заправки в Новосибирске закрылись прямо перед рейдом властей.