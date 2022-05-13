СЕЙЧАС +27°С
Пробки 6/10
usd 65.79
eur 68.78
Тема дня13-летнюю девочку ранили из пневматики
Все новости
Все новости

В Новосибирске изъяли две нелегальных мобильных АЗС и две тонны топлива

Власти составили два протокола об административном правонарушении

372
Оба автомобиля, нелегально торговавших бензином, обнаружили в Октябрьском районе

Оба автомобиля, нелегально торговавших бензином, обнаружили в Октябрьском районе

Поделиться

Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска состоялся рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи автомобильного топлива. Об этом сообщил телеграм-канал «Мэрия Новосибирска».

Рейд проводился при участии сотрудников мэрии, администрации Октябрьского района, УМВД РФ по Новосибирску и МЧС России по НСО. В его ходе обнаружили два автомобиля, которые незаконно торговали топливом. Машины были припаркованы у обочины дороги автомобилей на улице Толстого, 91 и улице Автогенной, 124/1.

Из автомобилей вели розничную продажу топлива

Из автомобилей вели розничную продажу топлива

Поделиться

Специалисты изъяли две тонны бензина и два автомобиля, из которых велась розничная продажа. Составили два протокола об административных правонарушениях.

В январе незаконные заправки в Новосибирске закрылись прямо перед рейдом властей.

По теме 5

рейднезаконные заправки
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2