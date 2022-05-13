Под Новосибирском построили новый корпус для разработки вакцин

Под Новосибирском построили новое здание экспериментального корпуса «Научно-исследовательского института вирусологии» «Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ).



Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ Юрий Хрипко, в корпусе ученые смогут работать с опасными вирусами, с патогенами вирусов второго класса, в том числе с SARS-CoV-2 .

В ФИЦ ФТМ с 2013 года создана профильная лаборатория, которая изучает пути распространения и эволюцию возбудителей гриппа. Ученые лаборатории сотрудничают с зарубежными научными учреждениями, в том числе с Институтом микробиологии в Ухане. Но полноценного центра вирусологии, который бы участвовал в международных исследованиях, в Новосибирске нет. Существующий «Вектор» из-за того, что находится в ведомстве Роспотребнадзора, сотрудничать с иностранными учеными не может.