Под Новосибирском построили новый корпус для разработки вакцин
Ученые ФИЦ ФТМ смогут работать с опасными вирусами и сотрудничать с учеными со всего мира
Под Новосибирском построили новое здание экспериментального корпуса «Научно-исследовательского института вирусологии» «Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела стратегического развития
В ФИЦ ФТМ с 2013 года создана профильная лаборатория, которая изучает пути распространения и эволюцию возбудителей гриппа. Ученые лаборатории сотрудничают с зарубежными научными учреждениями, в том числе с Институтом микробиологии в Ухане. Но полноценного центра вирусологии, который бы участвовал в международных исследованиях, в Новосибирске нет. Существующий «Вектор» из-за того, что находится в ведомстве Роспотребнадзора, сотрудничать с иностранными учеными не может.
— Корпус сам построен, это не просто здание, это смесь здания и технологической платформы, единым комплексом идет, сейчас он запускается. Он достаточно сложен по своему технологическому устройству — это системы вентиляции, утилизации стоков и прочие меры безопасности, — сказал Юрий Хрипко в ТАСС.
Строительство экспериментального здания института началось в 2020 году. Как уточнил руководитель отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ, открытие состоится в конце 2022 года, когда придут последние партии необходимого оборудования.
— Мы можем работать на других площадях по третьей — четвертой группе, с вирусами, которые безопасны. Корпус нам необходим для того, чтобы мы могли провести все эксперименты на животных, производить работы с накоплением вируса и чтобы это все соответствовало правилам и нормам, — отметил Юрий Хрипко.
В январе 2022 года государственная корпорация «Росатом» выдала разрешение на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», который должен появиться в наукограде Кольцово около Новосибирска. Начальная стоимость проекта оценивается в 37 миллиардов рублей.