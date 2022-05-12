У Монумента Славы толпы полицейских, а за углом пьют, жарят шашлыки и справляют нужду — колонка возмущенного новосибирца

Ну и основной момент, который, собственно, и приводит к перечисленному выше (моральную сторону тут опускаю) — соответствующая организация и правопорядок. Полиции много, очень много. Росгвардия, ГИБДД — все задействованы. Но зона их ответственности ограничена территорией проведения мероприятия (сам Монумент плюс перекрытые дороги вокруг). В этот день довольно дико наблюдать, как по Монументу толпами ходят рядовые полицейские и росгвардейцы. Рядом в машинах, в теньке под деревьями мило беседуют и покуривают их начальники, а во дворе за углом на детской площадке бухают, жарят шашлыки и справляют нужду наши более беспринципные соотечественники. Обращаться к служителям правопорядка бесполезно — говорят, что отвечают они за мероприятие, по остальным фактам звоните в дежурную часть. В дежурке пообещают прислать наряд, но когда он прибудет, не скажут, лишь потом отчитаются, что прибывший под утро наряд не обнаружил фактов нарушений, хотя гогот и матерные беседы «отдыхающих» были слышны до самой ночи.

