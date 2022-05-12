У Монумента Славы толпы полицейских, а за углом пьют, жарят шашлыки и справляют нужду — колонка возмущенного новосибирца

Новосибирск отметил 77-ю годовщину Дня Победы. Часть большой праздничной программы прошла на Монументе Славы, где мэр Анатолий Локоть и губернатор области Андрей Травников произнесли пламенные речи, к Вечному огню возложили цветы. Большое скопление народа на таких площадках обычно сопровождается внушительным количеством представителей органов правопорядка. Но за порядком в окрестностях они следят слабо — так считает новосибирец, который живет недалеко от Сквера Славы. Он поделился впечатлениями об организации массовых мероприятий в городе, во время которых в соседних дворах царит хаос. Далее — от первого лица.
Являюсь жителем дома, расположенного вблизи Монумента Славы — места проведения праздничных мероприятий, в том числе по случаю Дня Победы. Хотел бы немного описать обратную сторону медали, которая из года в год проявляется всё сильнее. Конечно, всё описанное касается и иных масштабных мероприятий, которые проводятся с перекрытием дорог и т. д. Однако именно День Победы у нас считается объединяющим праздником, праздником патриотизма, гордости за страну, от чего становится вдвойне грустно, когда потом идешь по двору к Монументу и видишь всё оставшееся «за кадром».
Начнем с автолюбителей. С самого утра на полупустых придомовых стоянках (машин бывает меньше, чем обычно, потому что многие проводят выходные на дачах) начинают скапливаться автомобили «гостей», запаса патриотизма которых не хватает им для пешей прогулки от нормального парковочного места до мероприятия. Многие пытаются подъехать максимально близко к зоне мероприятия, но терпят неудачу. В итоге выстраиваются вереницы машин, которые возвращаются навстречу новым желающим найти место поближе. Кстати, поток выезжающих из дворов машин никого не наталкивает на мысль, что ехать во дворы уже нет смысла. Так и наблюдаем весь день этот двухсторонний поток автомобилей, пытающихся проехать через узкий двор.
Кстати, не все сдаются, ведь во дворе есть еще газоны, тротуары, да и в полуметре от подъезда можно оставить своего коня. У нас же в стране героями могут быть не только мужчины. Женщины с колясками тоже не лыком шиты — перекинуть коляску с ребенком через автомобиль, считают они, ей труда не составит. Если у подъезда уже не встать, можно запросто подпереть автомобиль жильца, ведь ему-то в выходной точно никуда не надо ехать.
Отдельная история с туалетами. То, что с ними у нас в городе всё плохо, ни для кого не секрет. Но почему организаторы считают, что если на Монументе есть 2–3 стационарных туалета, то установка временных не требуется? Все дворы вокруг мероприятия становятся такими «временными туалетами», и хорошо, если в этих дворах есть кусты или гаражи — тогда всё это действо будет хотя бы частично скрыто от глаз жителей и их детей. Кстати, близость стационарного туалета не спасает — длина очереди в него стабильно ограничена лишь физиологическими способностями людей.
Третий момент — бухающие. Именно такое слово подходит людям, занимающим скамейки, детские площадки и просто пустыри для распития разного рода напитков. Тут вообще интересно — у нас во дворе аж четыре таких компании организовалось, причем если одна была из молодежи, которую еще можно понять (когда мало денег и негде посидеть выпить), то остальные были вполне зрелыми, кто-то даже с детьми. Некоторые и шашлык умудрялись жарить прямо в нашем дворе, при том что в 100 метрах этот шашлык можно купить по 250 рублей за шпажку. Ну разве нельзя выпить дома и пойти гулять? Это, видимо, такой вид отдыха: приезжаешь утром или днем, располагаешься во дворе рядом с мероприятием и прекрасно проводишь время, периодически выходя «в свет» посмотреть выступления или салют. Не удивлюсь, если в следующем году с палатками будут приезжать.
Ну и основной момент, который, собственно, и приводит к перечисленному выше (моральную сторону тут опускаю) — соответствующая организация и правопорядок. Полиции много, очень много. Росгвардия, ГИБДД — все задействованы. Но зона их ответственности ограничена территорией проведения мероприятия (сам Монумент плюс перекрытые дороги вокруг). В этот день довольно дико наблюдать, как по Монументу толпами ходят рядовые полицейские и росгвардейцы. Рядом в машинах, в теньке под деревьями мило беседуют и покуривают их начальники, а во дворе за углом на детской площадке бухают, жарят шашлыки и справляют нужду наши более беспринципные соотечественники. Обращаться к служителям правопорядка бесполезно — говорят, что отвечают они за мероприятие, по остальным фактам звоните в дежурную часть. В дежурке пообещают прислать наряд, но когда он прибудет, не скажут, лишь потом отчитаются, что прибывший под утро наряд не обнаружил фактов нарушений, хотя гогот и матерные беседы «отдыхающих» были слышны до самой ночи.