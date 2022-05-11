Часовню Святого Николая на Красном проспекте закрыли до декабря — там делают ремонт
Здание обнесли забором
В Новосибирске обнесли забором и закрыли Часовню во имя Святого Николая Чудотворца на Красном проспекте. Ее будут реставрировать.
Часовня закрыта на ремонт с 10 мая, предположительные сроки работ — май-декабрь. На это время запланирован ремонт куполов, крестов, кровли, окон, входной двери, а также покраска всей часовни, сообщили в Новосибирской епархии.
По информации Музей Новосибирска, часовня была возведена на Николаевском проспекте в 1915 году в честь 300-летия Дома Романовых, как символ столичных амбиций стремительно растущего сибирского города.
— Построена по проекту архитектора Андрея Крячкова всем миром: кто-то давал кирпичи и железо, кто-то — деньги. В часовне хранилась святыня — старинная икона Николая Чудотворца с частицей мощей святого великомученика Пантелеймона. В 1929 году часовня была снесена «по просьбам трудящихся», а святыни разграблены. Позднее здесь установили скульптуру молотобойца, затем — монументальную фигуру Сталина, которая была снесена в 1961 году, — пишут сотрудники музея.
Современная часовня появилась в 1993 году к 100-летию Новосибирска. Архитектор Петр Чернобровцев увеличил размеры и перенес основание примерно на 50 м. Сегодня здесь хранится икона с частицей мощей Николая Чудотворца.
— Бытует мнение, что место, где стоит часовня, — географический центр современной России или Российской империи. На самом деле центр страны находится в Красноярском крае, а центр империи был в Тюменской области, — сообщается на сайте музея.
В 2020 году мужской колонии особого режима ИК-13, расположенной в селе Раисино Новосибирской области попробовали сделать макет часовни из снега. Однако из-за погодных условий авторам пришлось внести коррективы в макет.