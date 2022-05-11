Часовню Святого Николая на Красном проспекте закрыли до декабря — там делают ремонт

— Построена по проекту архитектора Андрея Крячкова всем миром: кто-то давал кирпичи и железо, кто-то — деньги. В часовне хранилась святыня — старинная икона Николая Чудотворца с частицей мощей святого великомученика Пантелеймона. В 1929 году часовня была снесена «по просьбам трудящихся», а святыни разграблены. Позднее здесь установили скульптуру молотобойца, затем — монументальную фигуру Сталина, которая была снесена в 1961 году, — пишут сотрудники музея.

Современная часовня появилась в 1993 году к 100-летию Новосибирска. Архитектор Петр Чернобровцев увеличил размеры и перенес основание примерно на 50 м. Сегодня здесь хранится икона с частицей мощей Николая Чудотворца.

— Бытует мнение, что место, где стоит часовня, — географический центр современной России или Российской империи. На самом деле центр страны находится в Красноярском крае, а центр империи был в Тюменской области, — сообщается на сайте музея.

