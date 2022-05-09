Участники самого массового «Бессмертного полка» рассказали, что привело их на улицы
В столицу ради шествия съехались жители разных уголков России
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В Москве стартовал самый массовый «Бессмертный полк» России — в нем участвует более миллиона человек.
Шествие началось в 15:00 по московскому времени. Участники акции идут с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Всего «Бессмертный полк» должен пройти 7 километров.
Мы в прямом эфире следили за происходящим на столичных улицах.