СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 67.38
eur 71.10
Тема дняУникальные фронтовые фото сибиряков
Все новости
Все новости
    Live

    Участники самого массового «Бессмертного полка» рассказали, что привело их на улицы

    В столицу ради шествия съехались жители разных уголков России

    994
    Участникам предстоит пройти 7 километров

    Участникам предстоит пройти 7 километров

    Поделиться

    В Москве стартовал самый массовый «Бессмертный полк» России — в нем участвует более миллиона человек.

    Шествие началось в 15:00 по московскому времени. Участники акции идут с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Всего «Бессмертный полк» должен пройти 7 километров.

    Мы в прямом эфире следили за происходящим на столичных улицах.

    По теме (5)

    9 МаяДень Победы«Бессмертный полк»День Победы 2022
    • ЛАЙК2
    • СМЕХ1
    • УДИВЛЕНИЕ0
    • ГНЕВ1
    • ПЕЧАЛЬ0
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2