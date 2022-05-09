Как найти информацию о родственниках, погибших в Великую Отечественную войну? Инструкция

фамилия, имя и отчество погибшего;

дата и место рождения;

место проживания до войны;

место и дата призыва в ряды РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии);

фамилии и имена родственников, которые могли быть указаны в извещениях;

фотография погибшего;

другие документы: военный билет, извещения, справки из больниц, партийный билет, письма и т. д .

В случае, если вы практически ничего не знаете о погибшем, необходимо запрашивать информацию в государственных архивах, отделах ЗАГС, военкоматах по месту призыва, музеях и даже в Пенсионном фонде РФ. Учтите, что могут потребоваться документы, подтверждающие ваше родство.

Член Уральского генеалогического общества и регионального Историко-родословного общества Ольга Титова рассказала E1.RU, куда еще можно обратиться:



— В архивы Подольска (там находится Центральный архив Министерства обороны РФ. — Прим. ред.) пишут запросы, если родственники ничего не могут найти, и таких довольно много.

Обратите внимание, что часто в старых документах военных лет бывают ошибки. Попробуйте искать данные по вариантам искажений: например, ввести в поисковой строке на различных источниках не «Иннокентий», а «Енокентий». А еще попробуйте указать старые наименования городов (например, не Екатеринбург, а Свердловск).

