Сибиряки хранят уникальные фронтовые фото: истории 19-летней снайперши, грозы бандеровцев, и героя-летчика без наград

«Чертов показывает чертеж, объясняет, а мой милый с таким вниманием слушает, что даже на головке волоса поднялись. А Чубин тоже слушает внимательно. Этот Чубин хороший паренек, холостяк. У него очень хорошая старушка-мать была. Я ее очень уважала. Она всегда у меня сидела, но сейчас не знаю, какая у нее судьба».



С войны Алексей Чумаков не вернулся. Он был кадровым военным (летчиком), батальонным комиссаром (майором) и военкомом 1-й авиаэскадрильи 313 шап (291 шад, 16 ВА). Родился 30 марта (по новому стилю — 17 марта) 1907 года в Донбассе. Воевал на Ленинградском фронте, освобождая Северную столицу от блокады. Летчика тяжело ранили в голову, но после излечения он снова отправился на передовую. 8 сентября 1942 года Алексей Чумаков уже штурмовал фашистские танки, прорвавшиеся севернее Сталинграда к Волге.