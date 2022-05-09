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Сибиряки хранят уникальные фронтовые фото: истории 19-летней снайперши, грозы бандеровцев, и героя-летчика без наград

За каждым снимком — своя судьба победителей фашизма

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Алексей Чумаков (на фото в центре) был кадровым военным и в числе первых отправился на фронт

Алексей Чумаков (на фото в центре) был кадровым военным и в числе первых отправился на фронт

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Многие сибиряки заботливо хранят в семейных архивах уникальные фото — те, что были сделаны их родными во время Великой Отечественной войны. За каждым снимком скрывается своя история и судьба тех, кто смог защитить страну от фашистов. Публикуем пять из них.

«Направил горящий самолет в гущу скопившихся немецких танков»

На главном фото к этому материалу — Алексей Чумаков (в центре снимка). Снимок сделан во время обучения, за два месяца до начала войны. Алексей Чумаков внимательно смотрит на чертеж. На обратной стороне трогательная запись, которую сделала его жена Людмила Чумакова 4 апреля 1941 года:

«Чертов показывает чертеж, объясняет, а мой милый с таким вниманием слушает, что даже на головке волоса поднялись. А Чубин тоже слушает внимательно. Этот Чубин хороший паренек, холостяк. У него очень хорошая старушка-мать была. Я ее очень уважала. Она всегда у меня сидела, но сейчас не знаю, какая у нее судьба».

С войны Алексей Чумаков не вернулся. Он был кадровым военным (летчиком), батальонным комиссаром (майором) и военкомом 1-й авиаэскадрильи 313 шап (291 шад, 16 ВА). Родился 30 марта (по новому стилю — 17 марта) 1907 года в Донбассе. Воевал на Ленинградском фронте, освобождая Северную столицу от блокады. Летчика тяжело ранили в голову, но после излечения он снова отправился на передовую. 8 сентября 1942 года Алексей Чумаков уже штурмовал фашистские танки, прорвавшиеся севернее Сталинграда к Волге.

— Под прикрытием истребителей группа из 18 штурмовиков Ил-2, за штурвалом одного из которых был мой дед, взяла боевой курс. Спустя некоторое время они наткнулись на колонну фашистских танков и нанесли по ней удар. Несмотря на сильный огонь, который открыли немцы с земли, летчики сделали второй заход, а затем третий, — объяснил внук героя Алексей Трофимов.

В самолет, которым управлял Алексей Чумаков, попал зенитный снаряд, и он направил горящую машину в гущу скопившихся немецких танков. К сожалению, Алексей Чумаков так и не получил никакой награды, хотя его сослуживцы были награждены. Но для своей семьи он и без медалей герой. И для всей страны тоже.

Знаменитое фото у разрушенных Бранденбургских ворот

В центре снимка — Бато-Мунко Лодонович Лодонов. Его внучка поделилась с НГС семейной реликвией — фото дедушки на фоне разрушенных Бранденбургских ворот

В центре снимка — Бато-Мунко Лодонович Лодонов. Его внучка поделилась с НГС семейной реликвией — фото дедушки на фоне разрушенных Бранденбургских ворот

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Снимок выше облетел многие газеты и журналы 1945 года. На нём — военные у разрушенных Бранденбургских ворот. В центре снимка — Бато-Мунко Лодонович Лодонов. Сейчас его внучка с семьей живет в Новосибирске, а само фото хранится как реликвия.

Фото было сделано 9 мая фотокорреспондентом политотдела Сталинградской 62-й армии Семеном Дугароном, и на нём Бато-Мунко Лодонов вместе с товарищами несколько часов назад узнали, что война окончена.

Бато-Мунко Лодонович Лодонов прошел школу минометчиков на станции Безречной в Читинской области. А затем три года из пяти провел в беспрерывных боевых действиях.

— Он участник Сталинградской битвы, кавалер двух орденов Славы, и у него еще очень много наград. Воевал в составе 321-й Сибирской дивизии. Так и дошел до Берлина, где и встречал День Победы. Он не любил рассказывать про войну, про сражения, это ведь очень тяжело. Но говорил, что, когда им сказали, что война окончена, они с товарищами не сразу поверили. А потом закричали от радости, — рассказала корреспонденту НГС историю снимка Ирина Батомункуева.

Герой смог вернуться домой живым в 1947 году.

«В своей работе не знает усталости»

Иван Малахович Громов на фото сидит на самолете сверху — он всю войну прослужил авиамехаником. Снимок был сделан в Петровске

Иван Малахович Громов на фото сидит на самолете сверху — он всю войну прослужил авиамехаником. Снимок был сделан в Петровске

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Ивана Малаховича Громова сообщение о войне застало в Свердловске, откуда он отправился на Калининский фронт. Но перед кровопролитными боями на этом направлении он перегонял неисправный самолет в Борисоглебск для ремонта на военном заводе, поэтому остался жив.

Иван Малахович всю войну работал авиамехаником в авиаразведке. Много про те события близким он не рассказывал, потому что видел страшные вещи.

— К ним привозили и фосфорные бомбы в стеклянных колбах. При реакции фосфор воспламенялся и не затухал, горел даже под водой. И была история, когда ящики принесли — предупредили всех, чтобы были аккуратны и не уронили их. Молодой солдат подошел, ящик взял и уронил в лужу, и загорелся. Пытались топить в луже, но он так и сгорел, — рассказал Максим Дмитриев, муж внучки героя.

В приказе о награждении Иван Малахович был назван одним из лучших авиационных специалистов по обеспечению боевых вылетов.

— За время Отечественной войны своим трудом он обеспечил 334 самолетовылетов, из них на выполнение боевых заданий — 160 самолетовылетов. Не было ни одного отказа матчасти по его вине. Бережно относится к сохранению материальной части и к содержанию ее в полной боевой готовности. Имеет большой опыт по восстановлению неисправных самолетов в полевых условиях, поврежденных огнем ЗА и ИА противника. Материальную часть самолета Пе-2 с мотором ВК-105ПФ знает хорошо и эксплуатирует грамотно. Трудолюбив, в боевой обстановке вынослив, много вложил труда по обеспечению самолетовылетов. В своей работе не знает усталости. Дисциплинирован и исполнителен, предан нашей советской Родине, — говорится в приказе о награждении.

Со своим братом Ерофеем герой встретился случайно уже после войны в городе Брно в Чехословакии, в июне 1945 года. Иван Малахович рассказывал, что ему приказали сесть в машину и повезли неизвестно куда. А оказалось, что на встречу с братом.

Всего у Ивана Громова четыре боевых награды: «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и «За боевые заслуги».

Встретил победу и пошел биться с бандеровцами

Снимок был сделан в Чехии, в Праге, в мае 1945 года

Снимок был сделан в Чехии, в Праге, в мае 1945 года

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На фотографии слева — Александр Константинович Дырхеев. В армию был призван в 1939 году. Снимок был сделан в Чехии, в Праге, в мае 1945 года. Именно в этой стране Александр Константинович встречал День Победы. Но на этом служба для него не закончилась — впереди у бойца был год войны с бандеровцами.

Изначально Александр Константинович хотел стать мотоциклистом, но во время учебы услышал занятия связистов. Перед мужчиной встал непростой выбор. Но очень быстро освоив азбуку Морзе, он всё же решил стать именно связистом.

Военная карьера у героя закончилась только в 1946 году на Западной Украине, где продолжалась война с бандеровцами. Закончил войну в звании старшего лейтенанта, начал войну на Волховском фронте, потом в составе 2-го Украинского и затем 1-го Украинского фронтов участвовал в знаменитой Курской битве, освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. Был контужен во время форсирования Днепра.

По словам внучки героя Надежды Дырхеевой, герой считал самыми тяжелыми именно первые годы войны.

— Он говорил, что не было хорошего вооружения, а главное, опыта военных действий. Столкновения с немцами под Тихвином, куда их привезли, были настолько неожиданными, что они потеряли и часть вооружения, и радиостанции. Воевали в основном винтовками, автоматов было мало. Сразу было очень много человеческих потерь. Во время выполнения одного из разведывательных заданий ему с товарищами пришлось просидеть несколько дней в болоте, куда, естественно, не могла проехать полевая кухня. Он рассказывал, что было очень холодно, был конец ноября, стыли ноги. Но больше всего им хотелось кушать и приходилось ловить и есть сырых лягушек.

Через двадцать лет после кончины героя его родственники издали книжку его воспоминаний «Эхо прошлого Дэрхеэрэг».

На третий день после прибытия на фронт подстрелила опытного снайпера

Анна Кошевая (вторая слева, в зимнем костюме и со снайперской винтовкой в руках) с подругами во время войны

Анна Кошевая (вторая слева, в зимнем костюме и со снайперской винтовкой в руках) с подругами во время войны

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Анна Андреевна Кошевая (после войны взяла фамилию мужа Ушакова) родилась 9 мая 1924 года, жила в селе Буденновка на юге Казахстана в Джамбульской области. На фронт ушла в 1943 году: ей было всего 18 лет, когда она закончила центральную московскую снайперскую школу. Воевала в составе 31-й армии 88-й стрелковой дивизии. Участвовала в штурме Кенигсберга.

Родственники записали истории о снайперах 758-го стрелкового полка, которые она рассказывала лично. Правнук Анны Ушаковой (Кошевой) Константин Мисник, который живет в Новосибирске, поделился с НГС несколькими.

Юной девушке пришлось очень быстро повзрослеть и бороться с фашистами на передовой. На третий день после прибытия на фронт подстрелила опытного снайпера-инструктора из Берлина. Анна Андреевна очень переживала за маму, которая «после гибели брата как-то вдруг в одну ночь состарилась». На фронте девушка потеряла боевую подругу — Анна Комякова погибла на ее глазах.

Анна Кошевая дошла до Берлина с отделением, которым командовала. Закончила войну в составе 173-й стрелковой дивизии 31-й армии. За мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, награждена орденом Славы III степени и орденом Красной Звезды. В музее в Казахстане есть стенд про Анну Кошевую. После войны она работала учительницей.

В этом году все мероприятия Дня Победы проходят в традиционном формате. Программу праздника можно почитать здесь.

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