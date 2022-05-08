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Какие улицы перекроют в Новосибирске 8 мая — показываем на карте

В центре Новосибирска на одной из улиц запретят парковаться

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Улица Депутатская будет перекрыта

Улица Депутатская будет перекрыта

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В Новосибирске 8 мая перекроют две улицы и закроют парковку в центре города. Как сообщили в мэрии Новосибирска, в воскресенье дороги будут перекрыты с 08:00 до 18:00 по улице Депутатской на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. Вечером с 20:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улице Плахотного на участке от Станиславского до улицы Римского-Корсакова.

— Для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и иных массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, вводится временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Парковаться будет нельзя на улице Депутатской на участке от Красного проспекта до Серебренниковской с 08:00 до 18:00.

В Новосибирске 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы на главной площади города. Репетиция началась в 10 утра.

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