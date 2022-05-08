Какие улицы перекроют в Новосибирске
8 мая — показываем на карте
В центре Новосибирска на одной из улиц запретят парковаться
В Новосибирске 8 мая перекроют две улицы и закроют парковку в центре города. Как сообщили в мэрии Новосибирска, в воскресенье дороги будут перекрыты с 08:00 до 18:00 по улице Депутатской на участке от Красного проспекта до улицы Серебренниковской. Вечером с 20:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улице Плахотного на участке от Станиславского до улицы Римского-Корсакова.
— Для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и иных массовых мероприятий, посвященных празднованию
Парковаться будет нельзя на улице Депутатской на участке от Красного проспекта до Серебренниковской с 08:00 до 18:00.
В Новосибирске 7 мая прошла генеральная репетиция парада Победы на главной площади города. Репетиция началась в 10 утра.