Логистический центр с мощностью в 1 миллион контейнеров в год построят под Новосибирском до конца 2022 года

Под Новосибирском на территории промпарка в апреле 2022 года начали строить транспортно-логистический центр (ТЛЦ). Изначально планировалось, что его мощность будет в 600 тысяч контейнеров в год, но из-за геополитической ситуации мощность ТЛЦ решили увеличить до 1 миллиона контейнеров, рассказали в ТАСС со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александра Зырянова.

— РЖД <...> сейчас просят ускорить ввод и увеличить объем [мощностей центра]. Потому что сейчас грузопотоки из Америки и Европы будут значительно меньше, а из Китая в центральную Россию — намного больше. Изначально проект был 300 [тыс. контейнеров], сейчас уже 600 [тыс.], и с РЖД мы проговорили, мы площадку с запасом подготовили, инфраструктура есть, мы сможем оперативно до 1 млн увеличить, — цитируют Александра Зырьянова в ТАСС.