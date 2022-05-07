Логистический центр с мощностью в 1 миллион контейнеров в год построят под Новосибирском до конца 2022 года
Центр будет принимать контейнеры с Азии и Китая
Под Новосибирском на территории промпарка в апреле 2022 года начали строить транспортно-логистический центр (ТЛЦ). Изначально планировалось, что его мощность будет в 600 тысяч контейнеров в год, но из-за геополитической ситуации мощность ТЛЦ решили увеличить до 1 миллиона контейнеров, рассказали в ТАСС со ссылкой на главу Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александра Зырянова.
— РЖД <...> сейчас просят ускорить ввод и увеличить объем [мощностей центра]. Потому что сейчас грузопотоки из Америки и Европы будут значительно меньше, а из Китая в центральную Россию — намного больше. Изначально проект был 300 [тыс. контейнеров], сейчас уже 600 [тыс.], и с РЖД мы проговорили, мы площадку с запасом подготовили, инфраструктура есть, мы сможем оперативно до 1 млн увеличить, — цитируют Александра Зырьянова в ТАСС.
Глава АИР также рассказал, что завершить строительство ТЛЦ планируют до конца 2022 года. Запустят его работу в 2023 году. Раньше проект оценивали в 5 миллиардов рублей, но в 2021 году сумма увеличилась до 15 миллиардов рублей.
Новый ТЛЦ станет одним из крупнейших в Сибири, пишут в ТАСС. Центр сможет обслуживать сразу несколько поездов, идущих из Азии. Проект также снизит нагрузку на дорожную сеть Новосибирска.
В Новосибирске с 4 апреля по 22 мая 2022 года ограничили движение большегрузов, сообщили в мэрии города.