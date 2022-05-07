«По гороскопу я — Лев». Как женщина-комиссар 30 лет поднимает военкомат в селе

Валентина Паршукова работает в военкомате больше 30 лет. Она переехала в Вагай вместе с мужем — по распределению. Сначала работала в отделе образования, потом пошла по специальности — в техникуме училась на телеграфиста.



— Пришла я сюда 3 октября 1988 года. Мне было 26 лет. Я работала в должности инструктора по бронированию. То есть ставила на учет или снимала с него граждан в запасе. Потом, с годами, должности у меня повышались. Я была старшим помощником по воинскому учету, потом — начальником отделения планирования. В 2009 году меня назначили на должность военного комиссара. С тех пор я служу Отечеству! — смеется Валентина.



Говорит, что некоторых работников пришлось долго учить элементарным вещам.