«По гороскопу я — Лев». Как женщина-комиссар 30 лет поднимает военкомат в селе

В селе Вагай Тюменской области недалеко от обрыва стоит покосившийся домик. Издалека он больше напоминает огромную картонную коробку, намокшую в воде. На ней висит пара табличек с патриотическими лозунгами, флагом России и фонарь — это придает зданию жизни. Только триколор местами выцвел, а лампа напоминает стеклянную банку. Одни лишь открытые форточки деревянных окон и яркая табличка «Военкомат» указывают на то, что домик не заброшен. Наверняка эта хлипкая избушка давно бы рассыпалась, если бы не 5 женщин под руководством военного комиссара Валентины Паршуковой.
«Армия держится на женских плечах»
Нас встречает девушка, мы отдаем свои паспорта и проходим. Идем по темному скрипучему коридору и заходим в крайнюю дверь — за массивным деревянным столом сидит женщина в синем платье с аккуратно собранной высокой прической. Мы попали к военному комиссару Вагайского района.
Валентина Паршукова работает в военкомате больше 30 лет. Она переехала в Вагай вместе с мужем — по распределению. Сначала работала в отделе образования, потом пошла по специальности — в техникуме училась на телеграфиста.
— Пришла я сюда 3 октября 1988 года. Мне было 26 лет. Я работала в должности инструктора по бронированию. То есть ставила на учет или снимала с него граждан в запасе. Потом, с годами, должности у меня повышались. Я была старшим помощником по воинскому учету, потом — начальником отделения планирования. В 2009 году меня назначили на должность военного комиссара. С тех пор я служу Отечеству! — смеется Валентина.
Говорит, что некоторых работников пришлось долго учить элементарным вещам.
— Раньше здесь стояли телетайпы. Это такая аппаратура для связи (электромеханическая печатная машина. — Прим. ред.). Здесь работать никто не мог. Перфоленту никто читать не умел. Это такая ленточка, а на ней дырочки, дырочки, дырочки. Каждая дырочка — это буква. Берешь ее и читаешь. Я пришла и всех научила это делать, — рассказывает комиссар.
День, когда Валентину назначили комиссаром, она вспоминает эмоционально. С тех пор к ее привычным делам прибавился еще десяток важных обязанностей. Одна из самых сложных — содержать старенький военкомат в порядке. Пока в нём еще не сделали ремонт, постоянно приходится решать хозяйственные неурядицы.
— Когда меня взяли на должность военного комиссара, это был шок! Тогда меня пригласил на прием военный комиссар Тюменской области. Пригласил и сказал: «Принимайте военкомат!» Хотя, с другой стороны, я уже была готова к этому. Ой, девочки! Эта нагрузка на женские плечи легла еще раньше. Сейчас в мои обязанности входит всё, что касается военного комиссариата. Это и хозяйственная часть, и призыв, и мобилизация, и те, кто желает остаться по контракту. Если где-то нужен ремонт, залатать или подлатать что-то. У нас видите, какой военкомат — он 1963 года постройки. Для женщины всё это сложновато, но я справляюсь, — говорит Валентина.
Во всём ей помогают еще пять сотрудниц военкомата — все они женщины. Это необычно для военных учреждений. Почему так сложилось? Мужчины в селах разъехались по северам. К тому же, по словам Валентины, работа в комиссариате требует усидчивости, с чем у противоположного пола могут быть проблемы.
— Коллектив у нас женский. Есть один мужчина, но он сторож, — смеется комиссар. — Это необычно для военкоматов. Раньше у нас был начальник отделения призыва и мобилизации — это были офицеры. Потом произошло сокращение, и на эти должности назначили женщин. Действительно, армия держится на женских плечах. К нашей работе нужно относиться скрупулезно. Очень много мы пишем. Мужчины же этого не любят, у них нет усидчивости. Раньше в Вагайском районе было много организаций, целых 18 совхозов. Это сейчас у нас в районе всех посокращали. Мужчины работают вахтовым методом, даже женщины уезжают на вахту. Это 3 месяца работают — месяц дома, — рассказывает Валентина Паршукова.
«Заходит призывник — я его уже вижу»
Одна из обязанностей комиссара — присутствие на военной комиссии. Валентина говорит, что по повестке приходят все без исключения, что удивительно. По ее словам, в районе нет ни одного уклониста. В городах желающие откосить всегда создавали большую проблему, но в селе об этом не слышали.
— Меня вдохновляет то, что у нас нет в районе ни одного уклониста. Ребята сами прибывают в то время, когда приходит повестка. Вот понимаете, у нас почему-то молодежь ответственная. Даже сейчас, в связи с такой обстановкой на Украине. Они не боятся сложностей, которые предстоит пройти. Знаю, что в городах очень тяжело бороться с уклонистами. Наверняка это связано с патриотическим воспитанием. В селах бабушки и дедушки воспитывают по-другому. Еще в школах закладывается всё. Могу сказать, что дети сейчас — патриоты государства. К примеру, со своим внуком мы смотрим военные фильмы на канале «Звезда», — рассказывает комиссар.
А еще дело может быть в особенном подходе к каждому призывнику. Валентина старается выбирать манеру поведения и подстроиться под характер каждого, кто приходит к ней. Иногда приходится быть ласковой, как мама, а временами с некоторыми призывниками — повысить голос.
— Люди приходят разные. С разными проблемами, с разными судьбами, к каждому нужен индивидуальный подход. Нужно найти серединку, не обидеть, не причинить боль. Я в основном придерживаюсь человеческой доброты. Есть призывники, с которыми нужно быть как мама, есть и те, кто любит жесткость. Но грубых разговоров всё равно не позволяю себе. Вот заходит призывник — я его уже вижу. Бывают и те, кто сам начинает комиссии грубить: с ними тон нужно чуть повысить. Всегда стараюсь относиться с уважением. Они заходят и видят, что женщина сидит, и себя держат не так высокомерно, как с мужчиной.
Большой проблемой остается набор на службу по контракту. В селе у мужчин есть хорошая высокооплачиваемая альтернатива, к которой деревенские парни уже приспособились, — это работа на Севере. Лишь несколько человек в год желают связать свою жизнь с военной службой.
— Военная комиссия у нас серьезная. К каждому призывнику мы относимся с трепетом и уважением. В последнее время даже стало больше тех, кто рвется служить. А вот по контракту — это сложный вопрос. Люди-то все у нас работают вахтовым методом, у них зарплата высокая. От этого и не рвутся. В год, бывает, подписывают контракт 4–5 человек. Добровольцы, которые желают отправиться на Украину, уже были. Сейчас ждут отправку. В основном это люди от 35 до 40 лет.
Иногда в комиссариат приходят и девушки. Валентина за свою службу застала двух таких кандидаток.
— Бывало такое, что девушки к нам приходили. Одна пришла, школу окончила и говорит: «Я желаю служить в армии, в ВДВ». Так как раньше девчат у нас не набирали, мы ей культурно отказали. Это были
«В нашей семье дисциплина зависит от меня»
На все наши вопросы Валентина старается отвечать сдержанно и лаконично. Наверняка этому ее за всю жизнь научила профессия. При этом иногда из ее рассказов вырывается женское «Ой, девочки!» На вопрос, как ей удается совмещать и силу, и женственность, она отвечает: «По гороскопу я — Лев».
— Девочки, знаете, сильный характер у меня с рождения. По гороскопу я — Лев, родилась в год Тигра. Я очень сильный человек. Я всё могу перетерпеть, выстоять, свою точку зрения отстоять. Считаю себя стойким человеком во всех отношениях. Эту силу мне придает семья, родители. Папа у меня был трактористом, работал на «Кировце» (советский колесный трактор. — Прим. ред.). Сестра у меня вообще как мальчишка. Она даже трактор водила. Она была настоящим мальчиком! А я в детстве была ее противоположностью — технику не любила, относилась к ней очень серьезно, даже с опаской, — улыбается комиссар.
Муж Валентины — бывший сотрудник Министерства внутренних дел, дочка — старший лейтенант полиции. Двое внуков мечтают поступить в военное училище.
— Дочка пошла по папиным стопам. Она у меня старший лейтенант полиции. Служит в ГИБДД. Да, она стоит на дорогах. Это очень большая редкость. Хотя она нежная такая девчонка. Замуж вышла почему-то за гражданского. Муж у меня на пенсии, уже лет 20 как. Он пенсионер Министерства внутренних дел. Я сама пенсионер, но еще в строю!
Валентина с улыбкой признаётся: за дисциплиной и воспитанием в семье следит сама. Она считает, что женщина в первую очередь должна направлять мужчину.
— Сейчас все семейные проблемы только на плечах мужа. Я отдаю свое время только работе. Внуки у меня тоже взрослые. Старшему 16 лет, второй внук учится во втором классе. Считаю, что в семье дисциплина всегда зависит от мужчины. Но в нашей семье вся дисциплина зависит от меня, — смеется Валентина. — Как ни крути, в семье всегда руководит женщина. Считаю, что женщина должна направлять.
От работы комиссар отдыхает за просмотром телевизора. Валентина любит смотреть военные фильмы и новости.
— Удовольствие после работы мне доставляет просмотр телевизора. В основном я люблю смотреть программы НТВ и «Звезды». Но и новости, конечно. Есть у меня и приусадебный участок. Мы, сельские женщины, успеваем всюду и везде. Домашних животных нет — не хватает времени. Лет пять назад думала, что хватит работать. Была такая мысль — уйти на пенсию. Я подумала, что силы есть, ум трезвый, и решила остаться.
Нашу беседу прерывает сотрудница комиссариата — она просит поторопиться, потому что скоро начнется военная комиссия, на входе уже собираются призывники.