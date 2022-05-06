У Хилокского рынка прошел рейд по поиску нелегальных мигрантов — из-за него возникла пробка

Накануне днем рядом с Хилокским рынком на выезде к Клещихинскому кладбищу возник автомобильный затор. Об этом сообщила читательница НГС Светлана. В этот день полиция искала здесь нелегальных мигрантов.

— С самого утра здесь стоят их машины. Ни пройти, ни проехать. Люди стоят, пытаются выехать с кладбища. Не знаю, насколько все это затянется, — рассказывала НГС автор видео Светлана.