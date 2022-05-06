У Хилокского рынка прошел рейд по поиску нелегальных мигрантов — из-за него возникла пробка
Семерых нарушителей вышлют из страны
Накануне днем рядом с Хилокским рынком на выезде к Клещихинскому кладбищу возник автомобильный затор. Об этом сообщила читательница НГС Светлана. В этот день полиция искала здесь нелегальных мигрантов.
— С самого утра здесь стоят их машины. Ни пройти, ни проехать. Люди стоят, пытаются выехать с кладбища. Не знаю, насколько все это затянется, — рассказывала НГС автор видео Светлана.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что накануне в Ленинском районе искали нарушителей миграционного законодательства:
— При осуществлении рейдовых мероприятий на территории рынка, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, полицейскими проверено более 1,5 тысяч иностранных граждан.
Ведомство сообщило, что после проверки 87 человек доставили в управление по вопросам миграции ГУ МВД России по НСО для установления личности. На шестерых составили административные протоколы по ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
— В отношении 7 нарушителей приняты решения об их выдворении с территории Российской Федерации, — добавили в полиции.
Также ведомство проверило, не находились ли проверяемые в розыске по подозрению в совершении преступлений.
Минувшей осенью НГС подготовил фоторепортаж из школы № 66 на улице Хилокской, где в основном получают образование дети мигрантов. Некоторые из них совсем не знают языка. Корреспондент НГС Ксения Лысенко рассказала, как устроена обычная новосибирская школа, где адаптируются, а затем выпускаются дети из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.