На вокзал Новосибирск-Главный прибыл ретропоезд «Эшелон Победы» —
10 фото с символической встречи воинов
Утром на перроне прошла театрализованная постановка
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В Новосибирск 6 мая в 10 утра прибыл ретропоезд «Эшелон Победы» — после этого на перроне прошла театрализованная постановка с танцами и музыкой.
Артисты в военной форме показали символическую встречу воинов-освободителей. На мероприятии были ветераны-железнодорожники, руководители магистрали и органов власти, сообщили в пресс-службе правительства НСО.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как прошла встреча.
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