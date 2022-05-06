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На вокзал Новосибирск-Главный прибыл ретропоезд «Эшелон Победы» — 10 фото с символической встречи воинов

Утром на перроне прошла театрализованная постановка

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В поезде ехали артисты, играющие участников Великой Отечественной войны

В поезде ехали артисты, играющие участников Великой Отечественной войны

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В Новосибирск 6 мая в 10 утра прибыл ретропоезд «Эшелон Победы» — после этого на перроне прошла театрализованная постановка с танцами и музыкой.

Артисты в военной форме показали символическую встречу воинов-освободителей. На мероприятии были ветераны-железнодорожники, руководители магистрали и органов власти, сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посмотрел, как прошла встреча.

На перроне поезд ждали новосибирцы

На перроне поезд ждали новосибирцы

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Для зрителей участники мероприятия танцевали и пели песни

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Девушки танцевали в стилизованных костюмах

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Люди пришли на станцию с цветами

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