«Это пытка звуком»: компьютерный клуб уже год не дает спать жителям двух многоэтажек в центре Новосибирска

Жители домов рядом со сквером Крячкова в Новосибирске год пытаются добиться, чтобы элитный компьютерный клуб сделал вентилятор более тихим. Предприниматель поставил его для охлаждения оборудования, и теперь шум во дворе стоит круглосуточно. Жители написали жалобы во все возможные инстанции — от мэрии до администрации президента и Гепрокуратуры. Роспотребнадзор по их жалобе провел проверки, но история всё никак не может разрешиться. Корреспондент НГС Александра Бруня поговорила с обеими сторонами конфликта и выяснила, как бороться с шумными соседями.
«Мы подвергаемся настоящей пытке звуком»
На улице Каинской, 3 в одноэтажном административном здании, которое выходит к домам, в июле прошлого года начал работать элитный круглосуточный компьютерный клуб. Для охлаждения мощных компьютеров, заведение установило огромную промышленную приточную вентиляцию.
— Двигатель ее находится на улице, на заднем фасаде здания и выходит к нам во двор, практически под окна домов. Соответственно, агрегат издает монотонный, пилообразный, нестерпимый звук, очень высокой громкости в широком динамическом и частотном диапазоне — круглосуточно! — обратился с жалобой в редакцию житель соседнего дома по улице Красный проспект, 14 Игорь Воскресенский. — Этот шум проникает в квартиры, даже при плотно закрытых окнах. Я, моя семья и остальные жители домов постоянно испытываем головные боли, нарушение сна, потерю аппетита, слуховые галлюцинации, депрессию, упадок сил и плохое настроение, нередки случаи нервных срывов и проявления агрессии.
Он добавил, что летом гулять во дворе тоже стало невыносимо.
— На протяжении почти года мы подвергаемся настоящей пытке звуком, круглосуточно! — недоволен мужчина. — На все жалобы и просьбы о прекращении издевательства шумовым загрязнением мы получили отписки.
Слова мужчины о том, что недовольны многие жители, подтвердила и член совета дома по улице Сибревкома, 4 Лариса Гордеева.
— Недоволен весь наш дом и соседние. Управы никакой нет, — возмущается женщина. — Мы все сошли с ума уже от этого шума.
В результате жалоба на шум оказалась во всех возможных инстанциях.
Что говорят в клубе
Владелец элитного компьютерного клуба MOLEGAN ARENA Дмитрий Молеганов заявил, что уже устал от постоянных жалоб на его организацию от Игоря Воскресенского.
— Да, действительно работает приточно-вытяжная вентиляция на улице. И есть один сосед, который жалуется на меня во все инстанции. И когда по его жалобе Роспотребнадзор согласовал контроль с измерением уровня шума, он отказался от проведения замеров, — заверил Дмитрий Молеганов.
Предприниматель пожаловался, что мужчина звонит в клуб регулярно и хамит сотрудникам.
— Вентилятор в непосредственной близости шумно работает, это правда, но для жилых домов он находится на соседней территории. Возможно, он работает с превышением уровня допустимого шума, но если люди не соглашаются на измерение шума — о чем здесь говорить, — отметил предприниматель. — Я планирую принять меры, чтобы снизить уровень шума, потому что уже устал в администрацию, полицию, Роспотребнадзор ходить. Я бы как человека, может, и понял бы его. Он живет в центре города, в тихом дворе, возможно, у него всегда было тихо во дворе, и даже шум в пределах допустимых норм является для него раздражительным.
MOLEGAN ARENA — работает как ИП Молеганов Дмитрий Константинович. Было зарегистрировано в ноябре 2020 года. Микропредприятие работает как спортивный объект. При этом среди видов деятельности есть и торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах. Данных о финансовых показателях в «Контур.Фокусе» нет.
Что установил Роспотребнадзор
Первая проверка Роспотребнадзора в квартире Игоря Воскресенского показала:
— Измеренные уровни звукового давления и уровень звука по улице Красный проспект, 14 не соответствует нормируемым параметрам и превышают «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», — говорится в документе.
О таких же результатах сообщила и член совета дома по улице Сибревкома, 4 Лариса Гордеева, предоставив в редакцию документ о результатах измерения в одной из квартир дома.
Для того чтобы точно установить источник шума, Роспотребнадзор по согласованию с прокуратурой назначил измерение именно в клубе.
— Приточно-вытяжная вентиляция на момент осмотра работает, в исправном состоянии, включена на полную мощность. Заявитель (Игорь Вознесенский) отказался от проведения замеров, указывая на то, что оборудование не включено на полную мощность. В связи с чем был приглашен удостовериться в том, что оборудование включено на полную мощность, — говорится в документе.
В итоге замеры проводить не стали. Игорь Воскресенский подтвердил, что он отказался от их проведения, потому что был убежден — вентилятор работал не на полную мощность, потому что предприниматель был готов к проверке. Он добавил, что оборудование издает самый громкий звук именно ночью и будет настаивать на проверке именно в темное время суток.
Сейчас жители обоих домов подписали коллективную жалобу в конце марта и вновь отправили во все инстанции. Под ней подписались 52 человека (документ имеется в распоряжении редакции).
Как бороться с шумными соседями
Соблюдать закон о тишине обязаны все — вне зависимости от того, человек это или предприятие. Шуметь в Новосибирской области нельзя в будние дни: с 22:00 до 07:00, выходные дни: 22:00 до 09:00. Также тишина должна быть с 13:00 до 14:00.
— Что через стенку сосед перфоратором долбит, что на улице кто-то орет — это одно и тоже. По сути это создает одинаковые проблемы, и закон устанавливает временные ограничения. То, что вентилятор шумит круглые сутки — это большой вопрос, — отметил юрист Сергей Егоров.
Если вас донимает шум, то стоит обратиться в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Также поставить точку в споре может суд.
— То, что владелец может регулировать шум вентилятора, усложняет задачу. Было бы хорошо, если бы Роспотребнадзор провел замер, но можно заказать экспертизу уже в суде. Нужно собрать все документы и идти в суд, — объяснил Сергей Егоров. — Эксперту нужно будет ставить конкретные условия — какой уровень шума будет при разных параметрах. Например, при минимальных, средних и максимальных оборотах. Нужно минимум три позиции. Это достаточно сложные измерения, но тогда суд сможет определить конкретные параметры работы этого вентилятора.
Если экспертиза и суд установит, что вентилятор работает при любых параметрах с превышением допустимого уровня шума, то предпринимателю придется искать другой способ охлаждения своего оборудования.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске жители домов в районе железнодорожной станции Инская два года не могут дождаться установки шумозащитных экранов. Компания «РЖД» выделила деньги на их строительство, но работы до сих пор не окончены.