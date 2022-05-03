«Это пытка звуком»: компьютерный клуб уже год не дает спать жителям двух многоэтажек в центре Новосибирска

«Мы подвергаемся настоящей пытке звуком»

На улице Каинской, 3 в одноэтажном административном здании, которое выходит к домам, в июле прошлого года начал работать элитный круглосуточный компьютерный клуб. Для охлаждения мощных компьютеров, заведение установило огромную промышленную приточную вентиляцию.

— Двигатель ее находится на улице, на заднем фасаде здания и выходит к нам во двор, практически под окна домов. Соответственно, агрегат издает монотонный, пилообразный, нестерпимый звук, очень высокой громкости в широком динамическом и частотном диапазоне — круглосуточно! — обратился с жалобой в редакцию житель соседнего дома по улице Красный проспект, 14 Игорь Воскресенский. — Этот шум проникает в квартиры, даже при плотно закрытых окнах. Я, моя семья и остальные жители домов постоянно испытываем головные боли, нарушение сна, потерю аппетита, слуховые галлюцинации, депрессию, упадок сил и плохое настроение, нередки случаи нервных срывов и проявления агрессии.

Он добавил, что летом гулять во дворе тоже стало невыносимо.