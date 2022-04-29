«Помочь украинцам излечиться от заразы»: как прошла акция «Za мир без нацизма» — речи мэра и губернатора

— Мы понимаем, насколько непростую задачу вы сегодня выполняете. С одной стороны, это военная задача, с другой — гуманитарная: освободить территорию от противника и помочь мирным людям забыть идеологию, которую насаждали на территории Украины. С одной стороны, нужно действовать жестко и решительно, с другой — корректно, сберегая не только жизни своих бойцов, но и мирных жителей и фактически сберегая жизни противника. Мы видим, что это удается нашим ребятам. Они действительно действуют как вежливые люди, с которыми сегодня весь мир ассоциирует бойцов российской армии, — заявил Травников, пожелав им выдержки и терпения.