«Помочь украинцам излечиться от заразы»: как прошла акция «Za мир без нацизма» — речи мэра и губернатора
Фоторепортаж с марафона
29 апреля в Центральном парке Новосибирска проходит всероссийский музыкальный марафон «Za мир без нацизма». Мероприятие посвящено поддержке Вооруженных сил РФ, участвующих в проведении спецоперации на Украине.
На марафоне к собравшимся обратились первые лица города и области: губернатор региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Оба появились перед новосибирцами с георгиевскими лентами в виде
Губернатор Андрей Травников во время своего выступления отметил, что российским военным предстоит помочь украинцам излечиться от «заразы» и он осознает, насколько это будет непросто:
— Мы понимаем, насколько непростую задачу вы сегодня выполняете. С одной стороны, это военная задача, с другой — гуманитарная: освободить территорию от противника и помочь мирным людям забыть идеологию, которую насаждали на территории Украины. С одной стороны, нужно действовать жестко и решительно, с другой — корректно, сберегая не только жизни своих бойцов, но и мирных жителей и фактически сберегая жизни противника. Мы видим, что это удается нашим ребятам. Они действительно действуют как вежливые люди, с которыми сегодня весь мир ассоциирует бойцов российской армии, — заявил Травников, пожелав им выдержки и терпения.
— Мы освобождали всю Европу и весь мир от нацизма. Мы боролись с фашизмом в 1973 году, поддерживали чилицйев. И вот он пришел и пророс фактически на нашей братской земле. На нас сегодня смотрят из нашего великого прошлого наши предки, смотрят краснодонцы из залитого тогда кровью Донбасса, смотрят защитники белорусской крепости и защитники линии Сталина, смотрят наши воины-сибиряки: герой СССР Дмитрий Бакуров, смотрит Покрышкин. Мы даем эту клятву верности стране, верности нашему долгу перед нашими предками, склоняя голову перед государственным флагом России, перед нашим святым красным знаменем. Мы освободим мир от фашизма. Мы за мир, но мы против фашизма, — завершил свою речь мэр Анатолий Локоть.
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