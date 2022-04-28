В Новосибирске возбудили дело о хищении 16 млн рублей из бюджета на строительство детского сада

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения при строительстве детского сада в р. п . Чаны. Ведомство выяснило, что строительно-монтажные работы на этом объекте стоимостью более чем 16 миллионов рублей не выполнили. При этом деньги на строительство выделялись в рамках нацпроекта «Демография».



Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании:

