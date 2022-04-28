В Новосибирске возбудили дело о хищении
16 млн рублей из бюджета на строительство детского сада
Это деньги, выделенные в рамках проекта «Демография»
Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения при строительстве детского сада в
Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании:
— По результатам их рассмотрения в отношении руководителей подрядной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
По данным прокуратуры, в марте 2020 года ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «Абсолют» заключили госконтракт на выполнение подрядных работ по строительству детского сада.
По данным сайта «Контур.Фокус», ООО «Абсолют» — малое предприятие, зарегистрированное в 2010 году. Оно располагается в одной из квартир жилого дома по улице Татьяны Снежиной, 46/1. Директор — Артем Заградский. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, отделочными и строительно-монтажными работами. Выручка за 2020 год составила 78,4 миллиона рублей. Согласно «Контур.Фокусу», на 14 апреля найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам.
Прокуратура Новосибирской области отметила, что уже внесла заказчику и подрядчику представления.
Согласно сайту госзакупок, цена контракта на выполнение работ по строительству детского сада составила 127,9 миллиона рублей. Контракт заключили в марте 2020 года. Заказчиком выступало Министерство строительства НСО.
Корреспондент НГС попыталась связаться с директором ООО «Абсолют» по единственному телефону, указанному на сайте «Контур.Фокуса», однако трубку никто не взял. В госзакупке был указан номер телефона ответственного лица от Министерства строительства НСО, но по телефону журналисту сообщили, что комментариев не дают, и попросили обратиться в пресс-службу. НГС написал запрос в Министерство строительства НСО. Также запрос с просьбой прокомментировать ситуацию направили в ГКУ «Управление капитального строительства».
Накануне до суда дошло дело о строительстве аварийного детского сада в селе Марусино. Судить будут бывшего директора Управления капитального строительства НСО.