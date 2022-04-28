«Взрывная волна будет достигать Кольцово»: военные начали учения под Новосибирском — они продлятся весь май

Под Новосибирском военные запланировали на весь май учения со взрывами на военном полигоне. Из-за этого вчера вечером, 27 апреля, жители рабочего поселка Кольцово пожаловались, что из-за шума и вибраций не могли нормально спать, а также гулять с животными.



— Было всё очень громко. Окна закрыты, и вибрация даже чувствовалась, — рассказала местная жительница Елена. — Спать при таких взрывах не получается. Собаку выгулять тоже не выходит. У нас и дети, и школа здесь рядом.

По словам женщины, взрывы продолжались вплоть до часа ночи. Недовольство жители высказывали и в местных группах «ВКонтакте» и в чатах.