«Взрывная волна будет достигать Кольцово»: военные начали учения под Новосибирском — они продлятся весь май
Местные жители уже жалуются на поздний шум
Под Новосибирском военные запланировали на весь май учения со взрывами на военном полигоне. Из-за этого вчера вечером, 27 апреля, жители рабочего поселка Кольцово пожаловались, что из-за шума и вибраций не могли нормально спать, а также гулять с животными.
— Было всё очень громко. Окна закрыты, и вибрация даже чувствовалась, — рассказала местная жительница Елена. — Спать при таких взрывах не получается. Собаку выгулять тоже не выходит. У нас и дети, и школа здесь рядом.
По словам женщины, взрывы продолжались вплоть до часа ночи. Недовольство жители высказывали и в местных группах «ВКонтакте» и в чатах.
Глава рабочего поселка Кольцово Николай Красников сообщил, что администрацию предупреждали, что на полигоне будут проводиться учения.
— В рамках плановых занятий Новосибирского высшего военно-командного училища проводится обучение курсантов подрывным работам. Порядку правильности закладки взрывчатых веществ и подрыву соответственно. В связи с тем, что полигон находится практически на одном уровне моря с некоторыми микрорайонами Кольцово, взрывная волна будет достигать Кольцово, от нее никуда не денешься, — объяснил корреспонденту НГС Валерий Ронжаков, директор МКУ Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ».
Учения будут проводиться, как минимум, весь май, за исключением праздничных дней.
— Мы получили выписку на стрельбу, на учения — всё запланировано на май. Проводиться будут с 09:00 до 14:00, с 15:00 до 24:00, — добавил Валерий Ронжалов.
Как пояснили в пресс-службе ЦВО, на полигоне в Кольцово днем и ночью проходят плановые занятия курсантов Новосибирского высшего военно-командного училища.
В середине марта под Новосибирском на полигоне «Кольцово» прошли учения, во время которых разведчики отбили атаку превосходящих сил условного противника. Свои знания демонстрировали военнослужащие учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).