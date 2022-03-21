Разведчики эвакуировались из условно подбитого бронеавтомобиля — учения прошли под Новосибирском

Под Новосибирском на полигоне «Кольцово» прошли учения, во время которых разведчики отбили атаку превосходящих сил условного противника. Свои знания демонстрировали военнослужащие учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

— По замыслу тактического эпизода, в ходе совершения марша бронеавтомобиль БТП-80 был подбит. Разведчики выполнили эвакуацию из условно подбитой машины и приступили к отражению нападения неприятеля. Военнослужащие вели стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника из автоматов АК-12, АК-74 и РПГ-7В на дистанциях от 50 до 300 метров, — сообщили в пресс-службе ЦВО.