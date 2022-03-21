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Разведчики эвакуировались из условно подбитого бронеавтомобиля — учения прошли под Новосибирском

Также участники вели стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу

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Военнослужащие повысили навык армейской тактической стрельбы

Военнослужащие повысили навык армейской тактической стрельбы

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Под Новосибирском на полигоне «Кольцово» прошли учения, во время которых разведчики отбили атаку превосходящих сил условного противника. Свои знания демонстрировали военнослужащие учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).

— По замыслу тактического эпизода, в ходе совершения марша бронеавтомобиль БТП-80 был подбит. Разведчики выполнили эвакуацию из условно подбитой машины и приступили к отражению нападения неприятеля. Военнослужащие вели стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника из автоматов АК-12, АК-74 и РПГ-7В на дистанциях от 50 до 300 метров, — сообщили в пресс-службе ЦВО.

На учениях отработали навык эвакуации

На учениях отработали навык эвакуации

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Военнослужащие выполняли поражение целей в быстро меняющейся мишенной обстановке. Перед стрелком внезапно появлялись различные цели, очередность поражения которых он должен был определить самостоятельно. Также участники учений отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненых.

Разведчики использовали АК-12, АК-74 и РПГ-7В

Разведчики использовали АК-12, АК-74 и РПГ-7В

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— Кроме того, в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие повысили навыки армейской тактической стрельбы, где выполнили стрельбы с качающихся платформ, имитирующих движение на технике, а также стрельбу по малоразмерным целям на дальних и сверхдальних дистанциях из неудобных положений в ограниченное время, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Армейская тактическая стрельба, как объяснили в ЦВО, может сочетать применение нескольких видов стрелкового, а также холодного оружия, и элементы рукопашного боя. При этом задачи могут быть в различных обстановках — город, лесистая и горная местность.

В начале марта в Новосибирской области экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ провели летно-тактические учения.

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ЦВОразведчикиучения
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