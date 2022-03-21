Разведчики эвакуировались из условно подбитого бронеавтомобиля — учения прошли под Новосибирском

Под Новосибирском на полигоне «Кольцово» прошли учения, во время которых разведчики отбили атаку превосходящих сил условного противника. Свои знания демонстрировали военнослужащие учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ).
— По замыслу тактического эпизода, в ходе совершения марша бронеавтомобиль БТП-80 был подбит. Разведчики выполнили эвакуацию из условно подбитой машины и приступили к отражению нападения неприятеля. Военнослужащие вели стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника из автоматов АК-12, АК-74 и РПГ-7В на дистанциях от 50 до 300 метров, — сообщили в пресс-службе ЦВО.
Военнослужащие выполняли поражение целей в быстро меняющейся мишенной обстановке. Перед стрелком внезапно появлялись различные цели, очередность поражения которых он должен был определить самостоятельно. Также участники учений отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненых.
— Кроме того, в ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие повысили навыки армейской тактической стрельбы, где выполнили стрельбы с качающихся платформ, имитирующих движение на технике, а также стрельбу по малоразмерным целям на дальних и сверхдальних дистанциях из неудобных положений в ограниченное время, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Армейская тактическая стрельба, как объяснили в ЦВО, может сочетать применение нескольких видов стрелкового, а также холодного оружия, и элементы рукопашного боя. При этом задачи могут быть в различных обстановках — город, лесистая и горная местность.
В начале марта в Новосибирской области экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ провели летно-тактические учения.