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Вертолеты Ми-8 «Терминатор» пролетели на предельно малых высотах в НСО

В ЦВО объяснили, что проходят летно-тактические учения

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В учениях были задействованы около 50 военнослужащих

В учениях были задействованы около 50 военнослужащих

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В Новосибирской области экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ провели летно-тактические учения, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

— Экипажи в ходе учебно-тренировочных полетов в Новосибирской области выполнили задачи по ведению разведки воздушных и наземных целей. Военнослужащие выполнили нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей условного противника как в одиночном порядке, так и в составе пар, — объяснили в ЦВО.

Экипажи также отрабатывали полеты на предельно малых высотах и посадку на неподготовленные площадки. В учениях были задействованы около 50 военнослужащих.

Экипажи также отрабатывали посадку на неподготовленные площадки

Экипажи также отрабатывали посадку на неподготовленные площадки

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Военнослужащие в ходе учений выполнили задачи по ведению разведки воздушных и наземных целей

Военнослужащие в ходе учений выполнили задачи по ведению разведки воздушных и наземных целей

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Всё прошло по плану

Всё прошло по плану

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2 марта над Новосибирском пролетели несколько истребителей МиГ-31. В центре города был слышен гул самолетов.

Утром 25 февраля в небе над центром Новосибирска заметили вертолет. Он кружил над Оперным театром, правительством региона, над улицей Дмитрия Шамшурина. Читатели массово слали видео с полетом в редакцию НГС.

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ЦВОвертолетыучения
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