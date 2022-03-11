Вертолеты Ми-8 «Терминатор» пролетели на предельно малых высотах в НСО

В Новосибирской области экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ провели летно-тактические учения, об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
— Экипажи в ходе учебно-тренировочных полетов в Новосибирской области выполнили задачи по ведению разведки воздушных и наземных целей. Военнослужащие выполнили нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей условного противника как в одиночном порядке, так и в составе пар, — объяснили в ЦВО.
Экипажи также отрабатывали полеты на предельно малых высотах и посадку на неподготовленные площадки. В учениях были задействованы около 50 военнослужащих.
2 марта над Новосибирском пролетели несколько истребителей МиГ-31. В центре города был слышен гул самолетов.
Утром 25 февраля в небе над центром Новосибирска заметили вертолет. Он кружил над Оперным театром, правительством региона, над улицей Дмитрия Шамшурина. Читатели массово слали видео с полетом в редакцию НГС.