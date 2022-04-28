Движение транспорта ограничат 3 мая в Новосибирске

Движение транспорта временно ограничат в трех районах Новосибирска на Радоницу. В 2022 году родительский день выпадет на 3 мая .



Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, с 09:00 до 19:00 будут закрыты въезды на Заельцовское, Гусинобродское и Клещихинское кладбища. Также в это время будет временно закрыт участок улицы Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1 .

— Вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства, — рассказали в пресс-центре мэрии.