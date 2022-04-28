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Движение транспорта ограничат 3 мая в Новосибирске

Это случится из-за церковного праздника Радоница — родительского дня

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Это сделают, чтобы избежать пробок на дорогах крупных кладбищ

Это сделают, чтобы избежать пробок на дорогах крупных кладбищ

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Движение транспорта временно ограничат в трех районах Новосибирска на Радоницу. В 2022 году родительский день выпадет на 3 мая.

Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, с 09:00 до 19:00 будут закрыты въезды на Заельцовское, Гусинобродское и Клещихинское кладбища. Также в это время будет временно закрыт участок улицы Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1.

— Вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства, — рассказали в пресс-центре мэрии.

Помимо этого на маршрут выйдут дополнительные автобусы до кладбищ, а с 09:00 до 16:00 по главным дорогам Заельцовского, Гусинобродского и Клещихинского кладбищ будут курсировать бесплатные микроавтобусы.

Ранее НГС писал о том, какие улицы перекроют в Новосибирске 9 мая.

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