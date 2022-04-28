Движение транспорта ограничат
3 мая в Новосибирске
Это случится из-за церковного праздника Радоница — родительского дня
Движение транспорта временно ограничат в трех районах Новосибирска на Радоницу. В 2022 году родительский день выпадет на
Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, с 09:00 до 19:00 будут закрыты въезды на Заельцовское, Гусинобродское и Клещихинское кладбища. Также в это время будет временно закрыт участок улицы Малыгина от дома
— Вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта, предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства, — рассказали в пресс-центре мэрии.
Помимо этого на маршрут выйдут дополнительные автобусы до кладбищ, а с 09:00 до 16:00 по главным дорогам Заельцовского, Гусинобродского и Клещихинского кладбищ будут курсировать бесплатные микроавтобусы.
Ранее НГС писал о том, какие улицы перекроют в Новосибирске