Жильцам девяти новостроек сделали перерасчет на 63 миллиона — у них рано начали требовать плату за капремонт

Взносы на 63 миллиона рублей незаконно начислил региональный фонд модернизации и развития ЖКХ жителям 9 новостроек в Новосибирске. По информации прокуратуры Новосибирской области, факт нарушений был выявлен в ходе проверки жалоб горожан.



Специалисты ведомства выяснили: часть собственников квартир в девяти многоквартирных домах начали получать платежки на капремонт не через пять лет после ввода дома в эксплуатацию, а раньше этого срока.

Незаконные платежки получили жители домов по адресам Стартовая, 1, Военная, 16, Добролюбова, 162/1, Яндринцевская, 18, Д. Ковальчук, 238, Д. Шамшурина, 1, Шевченко, 11, Костычева 74/1 и Мичурина, 24. Общая сумма переплат составила порядка 63 миллионов рублей.