Жильцам девяти новостроек сделали перерасчет на
63 миллиона — у них рано начали требовать плату за капремонт
На нарушения хозяева квартир пожаловались в прокуратуру
Взносы на 63 миллиона рублей незаконно начислил региональный фонд модернизации и развития ЖКХ жителям 9 новостроек в Новосибирске. По информации прокуратуры Новосибирской области, факт нарушений был выявлен в ходе проверки жалоб горожан.
Специалисты ведомства выяснили: часть собственников квартир в девяти многоквартирных домах начали получать платежки на капремонт не через пять лет после ввода дома в эксплуатацию, а раньше этого срока.
Незаконные платежки получили жители домов по адресам Стартовая, 1, Военная, 16, Добролюбова, 162/1, Яндринцевская, 18, Д. Ковальчук, 238, Д. Шамшурина, 1, Шевченко, 11, Костычева 74/1 и Мичурина, 24. Общая сумма переплат составила порядка 63 миллионов рублей.
— Региональный фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований незаконно начислял всем собственникам квартир в достроенных жилых домах взносы на их капитальный ремонт с учетом истечения 5-летнего срока после ввода в эксплуатацию первых блок-секций, — рассказал старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.
По итогам проверки надзорное ведомство внесло фонду модернизации и развития ЖКХ представление, в соответствии с которым региональный оператор капремонта произвел перерасчет. Теперь хозяева квартир могут написать заявление, чтобы им вернули деньги, или сохранят переплату на будущее.
Ранее НГС писал о том, что больше половины закупок по капремонту в 2021 году сорвались из-за роста стоимости стройматериалов. После этого тариф подняли на четверть.