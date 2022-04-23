Как маленький угольный город в Казахстане победил пыль — Новосибирску стоит поучиться

В 2002 году мэром города (точнее, акимом) стал Валерий Набитовский. И с его приходом город изменился. Я помню, мы как-то смотрели местный телевизионный канал: Набитовский ехал в обычном пазике и ругал своих замов, мол, вот это надо делать так, а вот это — так. Я этот момент хорошо запомнил, потому что в те годы президентом в России стал Путин, а мои родители им восхищались: молодец, везде ездит сам, решает вопросы.



Новый мэр сделал простые, в общем-то, вещи. Сказал убрать с главных улиц деревенские заборы из штакетника — их там нет и сейчас. Из бюджета он выделил деньги, чтобы они были одинаковыми. А еще всех, кто стоял на бирже труда, он отправил убирать город. Я столько дворников на улице не видел никогда. Я в школу пешком ходил, минут 30 в одну сторону, и замечал, что чистить город стало очень много людей. Если раньше никого не было, то теперь на отрезке 100 метров человек 20 мело.



Каким образом Валерий Набитовский это организовал, я не знаю — маленький был. Но ведь многие стоят на бирже, получают деньги просто так, якобы ждут подходящую работу. А вы пока ждете — поработайте. И миллионов не надо на новую технику, только веники и одежда.

