Как маленький угольный город в Казахстане победил пыль — Новосибирску стоит поучиться
Новосибирец, выросший в Экибастузе, рассказал, как в городке удалось навести идеальный порядок
Новосибирская пыль, давно ставшая своего рода мемом и постоянно возникающая в новостной повестке после зимы, вызывает массу возмущений среди горожан. Но есть и те, кто мыслит конструктивно. После одной из публикаций НГС в редакцию написал новосибирец Константин. Он рассказал, что провел детство в маленьком угольном городке в Казахстане, которому удалось победить пыль и грязь — всего одним важным решением городского главы. Он рассказал, как один мэр навсегда изменил жизнь в городке.
Я родился в городе Экибастуз. В свое время мои родители уехали в Казахстан из Новосибирска, потому что, как они рассказывают, тогда там было лучше. Экибастуз — маленький городок, мне кажется, не больше Кировского района Новосибирска. Там открытым способом добывают уголь, на нем же работают две ГРЭС, поэтому город всегда был грязным.
В 2002 году мэром города (точнее, акимом) стал Валерий Набитовский. И с его приходом город изменился. Я помню, мы как-то смотрели местный телевизионный канал: Набитовский ехал в обычном пазике и ругал своих замов, мол, вот это надо делать так, а вот это — так. Я этот момент хорошо запомнил, потому что в те годы президентом в России стал Путин, а мои родители им восхищались: молодец, везде ездит сам, решает вопросы.
Новый мэр сделал простые, в общем-то, вещи. Сказал убрать с главных улиц деревенские заборы из штакетника — их там нет и сейчас. Из бюджета он выделил деньги, чтобы они были одинаковыми. А еще всех, кто стоял на бирже труда, он отправил убирать город. Я столько дворников на улице не видел никогда. Я в школу пешком ходил, минут 30 в одну сторону, и замечал, что чистить город стало очень много людей. Если раньше никого не было, то теперь на отрезке 100 метров человек 20 мело.
Каким образом Валерий Набитовский это организовал, я не знаю — маленький был. Но ведь многие стоят на бирже, получают деньги просто так, якобы ждут подходящую работу. А вы пока ждете — поработайте. И миллионов не надо на новую технику, только веники и одежда.
В последний раз я был в Экибастузе лет 7 назад. Не могу сказать, что там всё было идеально, но всё равно чисто, хотя мэры много раз менялись. Моя мама переехала в Новосибирск только 3 года назад и говорит, что там до последнего времени так же чистили, было так же чисто.
СЮЖЕТ
В Новосибирск я переехал в 2006 году. Я приезжал сюда в
Новая техника не поможет — городу нужно больше уборщиков, чтобы привести его в нормальный вид и потом в этом виде поддерживать.
По данным «Википедии», Валерий Набитовский был акимом Экибастуза с 2002 по 2007 год — сперва назначенным, затем избранным в ходе экспериментальных выборов. 28 ноября 2006 года против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве из-за подозрения в незаконном отводе земельного участка. Затем еще одно — по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В мае 2007 года из-за разбирательств он был отстранен от должности.
В 2020 году казахстанский марафонец Марат Жыланбаев, который в
У города Экибастуз много общего с новосибирским Линёво, где тоже добывают уголь открытым способом, но пыль победить пока не могут.
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