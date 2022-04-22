«Я тебе сейчас вдарю!» Курьер — о капризах клиентов и конфликтах с полицией

Еще один случай — в первые дни карантина. Сфотографировал я наряд Росгвардии, который проверял пропуска у граждан пенсионного возраста. Во всяком случае я видел только это. Потому сфотографировал и даже успел опубликовать фото в курьерском чате. Их было пять сотрудников и какой-то активист / волонтер без формы, который больше всех возмущался и вел со мной разговор.



Ко мне подошли трое сотрудников и этот активист. Потребовали удалить фото, потому что «сотрудников запрещено фотографировать». Я стал выяснять про основания. Сослались на «ФЗ 226, ст. 26, ч. 4» — это сказал сотрудник. При них нагуглил, зачитал, попросил указать, где в статье запрет на фото. Там написано про «воспрепятствование деятельности», про фото — ни слова.

— Я в ста метрах от вас находился, какое воспрепятствование? — спрашиваю.

Один боец другому так, чтобы я слышал, сказал: «Ну что? В отделение?» Активист начал вести разговор в ключе «а зачем вы фото сделали?».

— В чатик выложу.

— А зачем? А я вот не хочу, чтобы меня выкладывали. Я не даю согласия.



— Отлично. Обращайтесь в суд, и на основе судебного решения я фото удалю.

— А зачем вы обостряете?

— А потому что это дело принципа. Вы подошли и что сказали? Про запрет. Запрета мы с вами не нашли. А вот к такому, кто закон не знает, подойдете и будете требовать незаконного удаления фото — он удалит. А я этого не буду делать, потому что вы солгали.

— А вы чтобы посмеяться, да? А как вы к Росгвардии относитесь? А вы знаете, сколько погибло во вторую чеченскую бойцов внутренних войск, которые сейчас Росгвардия?

— Вы сейчас вопросы задаете, которые не относятся к тому, что я сделал фото. В отделение или я пошел по своим делам?

— Хорошего дня.

До сих пор не знаю, что это был за активист и чего он ко мне пристал.