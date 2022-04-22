«Я тебе сейчас вдарю!» Курьер — о капризах клиентов и конфликтах с полицией

Иван три года работает пешим курьером в Москве. Он объездил все станции метро. В своей первой авторской колонке курьер рассказал, что его больше всего бесит в московской подземке. Сейчас Иван делится тем, какие конфликты у него случаются с клиентами и полицией.
Слышал мнения в свой адрес в стиле «холуй», «мальчик на побегушках», «до пенсии курьером не проработаешь» и прочее подобного плана. Чтобы как-то равноудалиться от таких мнений, выработал в себе мысль, что «я помогаю людям». Так как-то проще с курьерской долей смириться.
Я как тень. Отправителю нужно передать что-то получателю, а я всего лишь посредник. Из-за этой установки мое общение и с получателями, и с отправителями сведено к минимуму: только по делу.
Конфликты с клиентами
Была одна доставка, которую я вез в бизнес-центр. Адрес, номер телефона и имя — всё, что у меня есть о получателе. Я доставлял этому человеку второй раз, потому точно знал, что пришел по адресу. В этот второй раз он не отвечает на звонок. А в первый раз человек спускался и забирал груз у турникетов бизнес-центра.
Что делать в таком случае? Я добавляю его номер в контакты, потом запускаю WhatsApp и вижу, что у него фото на аватарке. Я с этим фото иду на ресепшен и интересуюсь: «Знаком ли вам данный гражданин?» На ресепшене не знают, но охранник узнает: «Наш. С такого-то этажа, курить, бывает, ходит». Девушка на ресепшене уже звонит в фирму на этаж: «Есть ли у вас Андрей? Мордастенький такой. Курить еще ходит».
Не узнают по описанию, но девушка с ресепшена готова оставить груз «под вашу ответственность» у себя. Отдаю и бегу по заказам дальше. Андрей перезванивает мне через три часа, я сообщаю, что оставил отправление для него на ресепшене.
За почти три года работы у меня не было практически никаких конфликтов с клиентами. Всего два незначительных случая.
В первом эпизоде мне нужно было забрать запчасть из гаража в промзоне. Я позвонил, уточнил, как пройти. На меня высыпали информацию в стиле: «Прямо до шлагбаума, затем налево до второго ряда, потом направо, увидите трубу, от нее двадцать метров между гаражами, по левую руку будут синие ворота». Запомнил.
Нашел синие ворота. Постучал, вошел. Там ремонтируют автомобили. Я представился и сказал, что пришел за запчастью. Ко мне вышел мужчина, сказал: «Вы, наверное, не туда пришли».
Я опять позвонил по номеру телефона. Начал говорить о том, что я у синих ворот, но тут не знают про запчасть, туда ли я пришел?
Вышедший ко мне мужчина услышал голос моего собеседника: «А, это Вадим? Вадим?»
На что мне мой собеседник сказал: «Туда ты пришел, я отсюда слышу...» [и куча непечатной брани, где собеседник высказался о моих умственных способностях]. Я решил, что собеседник просто не успел нажать отбой и этот отборный мат я услышать не должен был.
Еще была ситуация. Я должен был забрать букет цветов. Был по адресу минута в минуту. Притом время в заказе стояло так, что если я сию минуту не забираю заказ, то в точке доставки я вовремя не окажусь.
— Букет не готов. Ждите.
— Я могу ждать 15 минут, дальше включается платное ожидание: 50 рублей за каждые последующие 15 минут (такие правила пользования сервисом).
— Я что, в первый раз с курьерами дело имею? Что вы меня разводите?!
Будет готов сейчас — отдам сейчас, будет готов через полчаса — отдам через полчаса.
Прождал я полчаса, отвез букет, а заказчица выставила отрицательный отзыв, после которого пришлось восстанавливать рейтинг и объяснять произошедшее диспетчерской службе.
Конфликты с охраной
Я не случайно в начале уточнил, что не было конфликтных случаев именно с клиентами. Конфликтные случаи регулярно бывают с охраной. В основном это просто перепалка: «Не пущу! Звоните, пусть сами выходят» и «Выйдите за дверь и там ждите». Притом куда бы ни пришел: многоквартирный дом или же проходная на территорию. Ничего интересного — издержки профессии.
Звоню получателю, она просит подняться на конкретный этаж. Диалог с охраной:
— Здравствуйте.
— Куда?
— Курьер на седьмой этаж.
— Квартира какая?
— Не знаю я, какая квартира. Просили подняться на седьмой этаж и позвонить на этаже.
— Заявку пусть делают.
— У вас много заявок с седьмого этажа?
— Звоните!
Звоню, мне называют номер квартиры. Я его передаю.
— Квартира такая-то.
— Да, есть заявка из такой квартиры.
Еще один случай. ТЦ «Метромаркет» у станции метро «Сокол». У меня уже заказ на руках, но с ним можно не спешить, жду: может, еще попутка появится.
Присел на корточки у стены и продолжил мониторить заказы. Мимо прошел охранник:
— Не сидите здесь.
— Мне нормально.
Охранник отошел на пять метров и по рации заявил: «У нас ЧП». Через пару минут вокруг меня было пять охранников, которые матом мне пытались объяснить, что мои действия — это «нельзя» и «запрещено».
— Кем запрещено? Правила пользования ТЦ, где прописан запрет на сидение на корточках, мне покажите.
— Русского языка не понимаешь?
— Да я бы тебе... [лицо] набил!
— Я тебе сейчас... [вдарю]!
Руками еще машут, рассчитывая, что я дернусь в ответ и тогда меня скрутят как первым напавшего. В конце концов, повалили меня даже.
— Что ты орешь? Внимание привлекаешь!
Сердобольная старушка мимо проходила: «Что вы делаете?»
«Да он пьяный», «он первый начал» и прочие фантазии от сотрудников, у которых ЧП! Это всё длилось около десяти минут.
Совершенно аналогичная ситуация в ТЦ «Вегас». Только там я не на корточках сидел, а прямо на полу. Ко мне подошел охранник, попросил не сидеть. Я так же сказал, что мне так удобно. А охранник вместо визгов про «запрещено» сказал: «Я-то не против, но у нас тут камеры смотрят, и меня специально к вам направили. Этажом ниже есть места свободные». Я взял рюкзак и спустился на этаж ниже.
Конфликты с полицией
За три года меня останавливали для проверки документов трижды. Смотрят паспорт, вбивают данные в планшет, отпускают. В одну из таких проверок на Чистых прудах еще бумагу сунули подписать, что я проинформирован об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Во время пандемии, когда нужны были пропуска, также останавливали трижды. Причем в первый раз аж ОМОН. Сотрудник попросил назваться, позвонил куда-то, а потом проинформировал меня о том, что с завтрашнего дня мне нужен пропуск.
Возмутительный случай был в первые дни карантина на станции метро «Шипиловская». Это был мой четвертый вход в метро в тот день. Полицейский у кого-то там проверяет документы. Я прохожу мимо. Проход мне блокирует работник метрополитена:
— Пройдите на проверку пропуска.
— А вы кто, чтобы отправлять меня на проверку? Полицейский меня не остановил.
— Он пока занят. Подождите.
— Вы по какому праву меня не пропускаете?
— Все должны пройти проверку.
— Я опаздываю. Полицейский мной не заинтересовался. Вы не имеете права меня останавливать. Вахтера тут включили.
— Пройдите на досмотр.
Закидываю рюкзак на ленту транспортера. Полицейский всё еще занят. Нарвался на пассажиров, которые тоже ему рассказывают про «вы не имеете права».
Беру рюкзак — и опять на вход.
— Да что ж это такое? Пройдите проверку!
— Полицейский остановит — пройду.
Одну дверь блокирует, вторую. Пока он изображает какого-то гимнаста, не давая мне пройти, ныряю в третью.
Еще один случай — в первые дни карантина. Сфотографировал я наряд Росгвардии, который проверял пропуска у граждан пенсионного возраста. Во всяком случае я видел только это. Потому сфотографировал и даже успел опубликовать фото в курьерском чате. Их было пять сотрудников и какой-то активист / волонтер без формы, который больше всех возмущался и вел со мной разговор.
Ко мне подошли трое сотрудников и этот активист. Потребовали удалить фото, потому что «сотрудников запрещено фотографировать». Я стал выяснять про основания. Сослались на «ФЗ 226, ст. 26, ч. 4» — это сказал сотрудник. При них нагуглил, зачитал, попросил указать, где в статье запрет на фото. Там написано про «воспрепятствование деятельности», про фото — ни слова.
— Я в ста метрах от вас находился, какое воспрепятствование? — спрашиваю.
Один боец другому так, чтобы я слышал, сказал: «Ну что? В отделение?» Активист начал вести разговор в ключе «а зачем вы фото сделали?».
— В чатик выложу.
— А зачем? А я вот не хочу, чтобы меня выкладывали. Я не даю согласия.
— Отлично. Обращайтесь в суд, и на основе судебного решения я фото удалю.
— А зачем вы обостряете?
— А потому что это дело принципа. Вы подошли и что сказали? Про запрет. Запрета мы с вами не нашли. А вот к такому, кто закон не знает, подойдете и будете требовать незаконного удаления фото — он удалит. А я этого не буду делать, потому что вы солгали.
— А вы чтобы посмеяться, да? А как вы к Росгвардии относитесь? А вы знаете, сколько погибло во вторую чеченскую бойцов внутренних войск, которые сейчас Росгвардия?
— Вы сейчас вопросы задаете, которые не относятся к тому, что я сделал фото. В отделение или я пошел по своим делам?
— Хорошего дня.
До сих пор не знаю, что это был за активист и чего он ко мне пристал.
При всем при этом у меня не осталось никакого негатива от общения с полицией. Особенно если сравнивать со своим регионом. Там разговор сразу «на ты» и короткий: «Мы тут задаем вопросы», — на попытку прояснить причину остановки. И прочие «у нас не забалуешь».
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