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Новый детский сад построят на Родниках к концу 2023 года

На него потратят 431 миллион рублей

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Садик будет располагаться на <nobr class="_">Гребенщикова, 4</nobr>

Садик будет располагаться на Гребенщикова, 4

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В Новосибирске собираются построить детский сад за 431 миллион рублей в микрорайоне Родники. Он будет расположен на Гребенщикова, 4.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска опубликовал госзакупку и будет принимать заявки от подрядчиков до 6 мая.

Детский сад должен будет появиться по контракту в декабре 2023 года. Финансироваться проект будет из средств бюджета города. Подрядчик должен будет подготовить территорию, возвести здание, сделать кровлю. Также подрядчик по контракту установит кровлю и оформит фасад здания. Помимо прочего, выигравшая аукцион компания должна озеленить территорию.

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на строительство школы на месте лицея № 185. На снос существующего здания и строительство нового собираются потратить 989 миллионов рублей.

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госзакупкадетский садстроительство
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