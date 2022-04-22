Новый детский сад построят на Родниках к концу 2023 года
На него потратят 431 миллион рублей
В Новосибирске собираются построить детский сад за 431 миллион рублей в микрорайоне Родники. Он будет расположен на
Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска опубликовал госзакупку и будет принимать заявки от подрядчиков до
Детский сад должен будет появиться по контракту в декабре 2023 года. Финансироваться проект будет из средств бюджета города. Подрядчик должен будет подготовить территорию, возвести здание, сделать кровлю. Также подрядчик по контракту установит кровлю и оформит фасад здания. Помимо прочего, выигравшая аукцион компания должна озеленить территорию.
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