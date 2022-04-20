Красный проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России

Красный проспект оказался в числе улиц с самой дорогой арендой стрит-ритейла. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на консалтинговой группы SRG.

Всего в рейтинг вошли 14 городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, и 42 города с населением до миллиона жителей.

Города ранжированы по максимальной запрашиваемой ставке аренды в первом квартале 2022 года без учета НДС.

