Красный проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России
Новосибирск поделил место в рейтинге с несколькими другими городами
Красный проспект оказался в числе улиц с самой дорогой арендой стрит-ритейла. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на консалтинговой группы SRG.
Всего в рейтинг вошли 14 городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, и 42 города с населением до миллиона жителей.
Города ранжированы по максимальной запрашиваемой ставке аренды в первом квартале 2022 года без учета НДС.
— В качестве арендаторов на этих улицах преобладают банковский сектор, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, локальный общепит. Арендаторы из банковской сферы, как правило, занимают помещения площадью до
Так, самая высокая ставка аренды помещений зафиксирована в Казани на проспекте Ямашева —
На третьем месте улица Дзержинского в Ставрополе максимальная ставка там достигает
Новосибирск поделил пятое место с несколькими городами. 20 тысяч рублей в год за квадрат стоит аренда помещений на Красном проспекте. Столько же за аренду просят на улице Шеронова в Хабаровске, Большой Московской во Владимире, Максима Горького в Нижнем Новгороде.
В Москве, по оценке агентства недвижимости Knight Frank, стоимость аренды
В 2019 году аналитическое агентство Numbeo опубликовало глобальный рейтинг стоимости жизни, в который вошли почти 400 городов мира. Новосибирск в этом списке оказался местом весьма недорогим.