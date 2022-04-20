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Красный проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России

Новосибирск поделил место в рейтинге с несколькими другими городами

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20 тысяч рублей в год за квадратный метр просят арендаторы на Красном проспекте

20 тысяч рублей в год за квадратный метр просят арендаторы на Красном проспекте

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Красный проспект оказался в числе улиц с самой дорогой арендой стрит-ритейла. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на консалтинговой группы SRG.

Всего в рейтинг вошли 14 городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, и 42 города с населением до миллиона жителей.

Города ранжированы по максимальной запрашиваемой ставке аренды в первом квартале 2022 года без учета НДС.

— В качестве арендаторов на этих улицах преобладают банковский сектор, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, локальный общепит. Арендаторы из банковской сферы, как правило, занимают помещения площадью до 150 кв. м. Размер помещений, арендуемых федеральными продовольственными и непродовольственными сетями, варьируется от 100 до 200 кв. м, локальными представителями — от 50 до 100 кв. м, — цитирует издание заместителя директора направления «Недвижимость» группы компаний SRG Максим Гончаров.

Так, самая высокая ставка аренды помещений зафиксирована в Казани на проспекте Ямашева — 30 тысяч рублей за 1 кв. м в год. Самая дорогая торговая улица Иркутска — Байкальская, максимальный показатель здесь тоже находится на уровне 30 тысяч за 1 кв. м в год.

На третьем месте улица Дзержинского в Ставрополе максимальная ставка там достигает 25 тысяч рублей за 1 кв. м в год. На четвертом — Советский проспект в Кемерово с показателем в 23,8 тысячи.

Новосибирск поделил пятое место с несколькими городами. 20 тысяч рублей в год за квадрат стоит аренда помещений на Красном проспекте. Столько же за аренду просят на улице Шеронова в Хабаровске, Большой Московской во Владимире, Максима Горького в Нижнем Новгороде.


В Москве, по оценке агентства недвижимости Knight Frank, стоимость аренды 1 кв. м в месяц на основных торговых улицах внутри Садового кольца стартует от 25 тысяч рублей за 1 кв. м.


В 2019 году аналитическое агентство Numbeo опубликовало глобальный рейтинг стоимости жизни, в который вошли почти 400 городов мира. Новосибирск в этом списке оказался местом весьма недорогим.

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