В Академгородке решили вырубить яблони, рябины и сирень. Что появится на их месте?

Компания ЦФТ запланировала грандиозный парк возле своего офисного здания на улице Мусы Джалиля, 11 в Академгородке. Проект рассчитан на два года, но для его осуществления придется вырубить старые яблони, клены, тополя, рябину и кусты сирени. Правда, на их месте появятся другие крупномерные деревья и различные кустарники. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил проект парка ЦФТ и узнал у экспертов местного Ботсада их оценку задуманного новосибирскими айтишниками.
Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) основана в 1992 году в новосибирском Академгородке. Входит в пятерку крупнейших разработчиков программного обеспечения России. ЦФТ представлена такими известными брендами, как платежная система «Золотая Корона», федеральная система «Город», процессинговый центр «КартСтандарт», интернет- и мобильный банк Faktura.ru. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2021 года выручка ЗАО «ЦФТ» составила около 6,9 миллиона рублей, из них чистая прибыль — почти 1,7 миллиона рублей. В компании работают более 2200 сотрудников со средней зарплатой почти в 118 тысяч рублей.
Идея с многолетней историей
Как рассказали корреспонденту НГС в ЦФТ, желание создать парк появилось у них достаточно давно, но всё тормозила наша бюрократическая реальность. Сейчас проект окончательно согласовывают в разных инстанциях и получают разрешения на вырубку деревьев. А еще компании нужно будет провести тендер и заключить договоры на работы. В общем, активная реализация проекта начнется только летом.
— Вообще, история этого проекта десятилетняя: тут дело не в том, чтобы найти и посадить саженцы, тут всё упирается в юридические вопросы землепользования. Мы десять лет пытались эти вопросы решать. Это — федеральная земля, а это — Москва. И вопросы землепользования в районе офисов решаются годами. <…> Мы занимаем семьдесят какое-то место в мире по скорости получения разрешительной документации на строительство, — рассказал руководитель дирекции «Управление имущественным комплексом» ЦФТ Андрей Андреев.
Площадь территории, которую хотят облагородить, занимает 1,6 гектара, площадь самого парка — 0,6 гектара. Кроме парка, планируется еще пешеходный бульвар с лавочками, беседки с Wi-Fi, спортивная зона для воркаута и стритбола, зона отдыха со светящимися качелями, экопарковка, где автомобили стоят на решетке, под которой растет трава, малые художественные формы и арт-объект.
— Этот арт-объект должен отражать IT-индустрию, в то же время он должен быть с юмором: люди приезжают на работу, должны взглянуть и улыбнуться. Мне так кажется. Но вообще такие штучки утверждаются художественным советом при мэрии Новосибирска. И мы его не минем, — заметил Андреев.
Вырубка яблонь, рябин и сирени
Руководитель дирекции «Управление имущественным комплексом» ЦФТ Андрей Андреев объясняет, что для создания парка на месте, где всё заросло кленом и кустарником и которое не облагораживалось последние тридцать лет, придется вырубить значительную часть зеленых насаждений. Необходимо удалить старые яблони, тополя, разросшийся клен, часть рябин и заросли сирени, в которых бездомные устроили место ночлега.
Все подготовительные работы в ЦФТ ведутся под контролем специалистов местного Ботанического сада. Главный научный сотрудник лаборатории географии и экологии биоразнообразия ЦСБС СО РАН Николай Лащинский перечисляет, что будет посажено вместо вырубленных старых деревьев и разросшихся кустарников. Причем сажать планируется крупные деревья.
— Остается рябина, там есть такой хороший многоствольный вариант, березы, лиственница и калина. Предполагается, что будет посажен клен Гиннала, это дальневосточное растение, оно очень красивое осенью — ярко-красное. Предполагается также, что будет сирень амурская. Это очень хороший выбор: она белая и древовидная, не кустарник. Планируется еще туя, рябина и ива Булата. Это такое красивое дерево с шарообразной кроной. <…> Но то, что там всё менять надо, это однозначно: там всё в ужасном состоянии, — рассказал Николай Лащинский.
Всего планируется высадить 33 дерева и 716 кустарников. Среди кустарников: гортензия, калина, дерен, спирея, кизильник.
Сколько стоит удовольствие
В ЦФТ соглашаются с тем, что удовольствие это не дешевое. Но называть стоимость проекта не спешат. Объясняют, что сначала надо провести тендеры.
— В любом случае, это — серьезное мероприятие. Даже если мы берем 0,6 гектара и просто засаживаем травой… Это не сотни тысяч, это больше. Если бы мы строили на бюджетные деньги, я бы легко оперировал цифрами. Но это — деньги частные. <…> Вот, например, одна пятиметровая елка стоит 60 тысяч, если из питомника с комом земли привезти и посадить. А сорок елок — это уже 60 тысяч умножить на сорок. То есть это не сотни тысяч, это больше, — пояснил представитель ЦФТ.
— Это дело недешевое, точно могу сказать. Дальше зависит от того, с какими питомниками будут договариваться, откуда будут саженцы. <…> Второе — каким материалом садить: чем растение меньше, тем оно стоит дешевле. Если мы хотим сиюмоментного эффекта, это — крупномерные растения. И тут стоимость самого растения, плюс стоимость его пересадки. Я сегодняшних цен, честно говоря, не знаю, но было, что средняя полутораметровая туя стоила 5–6 тысяч. С пересадкой, наверное, в десятку обходилось всё. И это только одно дерево… Ну, а так дело это замечательное: вместо запущенного страшненького участка, будем надеяться, появится вполне приличная территория, — заметил сотрудник Ботсада.
Полностью проект парка в ЦФТ думают осуществить за два года: в текущем — убрать и высадить новые зеленые насаждения, в 2023 году — поставить лавочки, малые архитектурные формы и ограждение. Парк будет открыт для всех, его охрану и обслуживание в ЦФТ планируют взять на себя.
17 апреля НГС рассказал о планируемом в этом году благоустройстве парка в пойме реки Каменка. Пока же горожанам предложили проголосовать за название нового парка. Голосование продлится до 30 мая 2022 года.