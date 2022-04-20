В Академгородке решили вырубить яблони, рябины и сирень. Что появится на их месте?

Компания ЦФТ запланировала грандиозный парк возле своего офисного здания на улице Мусы Джалиля, 11 в Академгородке. Проект рассчитан на два года, но для его осуществления придется вырубить старые яблони, клены, тополя, рябину и кусты сирени. Правда, на их месте появятся другие крупномерные деревья и различные кустарники. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил проект парка ЦФТ и узнал у экспертов местного Ботсада их оценку задуманного новосибирскими айтишниками.



Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) основана в 1992 году в новосибирском Академгородке. Входит в пятерку крупнейших разработчиков программного обеспечения России. ЦФТ представлена такими известными брендами, как платежная система «Золотая Корона», федеральная система «Город», процессинговый центр «КартСтандарт», интернет- и мобильный банк Faktura.ru. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2021 года выручка ЗАО «ЦФТ» составила около 6,9 миллиона рублей, из них чистая прибыль — почти 1,7 миллиона рублей. В компании работают более 2200 сотрудников со средней зарплатой почти в 118 тысяч рублей.

