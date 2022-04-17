«Мельница» или «Ива»: Новосибирцам предложили выбрать название парка в пойме реки Каменка

В Новосибирской области стартовало голосование за объекты, которые будут благоустраивать в 2023 году. Жителям Новосибирска предложили проголосовать за название парка у реки Каменка. Голосование проходит на сайте «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 30 мая 2022 года.

— В Новосибирской области для голосования предложены проекты в парках, скверах и на пешеходных улицах в 14 населенных пунктах. Общественные пространства, которые победят в голосовании, получат финансирование в рамках федерального проекта, — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.