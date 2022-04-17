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«Мельница» или «Ива»: Новосибирцам предложили выбрать название парка в пойме реки Каменка

Голосование продлится с 15 апреля по 30 мая

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Парк в пойме реки Каменка начнут благоустраивать в этом году

Парк в пойме реки Каменка начнут благоустраивать в этом году

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В Новосибирской области стартовало голосование за объекты, которые будут благоустраивать в 2023 году. Жителям Новосибирска предложили проголосовать за название парка у реки Каменка. Голосование проходит на сайте «Формирование комфортной городской среды». Оно продлится до 30 мая 2022 года.

— В Новосибирской области для голосования предложены проекты в парках, скверах и на пешеходных улицах в 14 населенных пунктах. Общественные пространства, которые победят в голосовании, получат финансирование в рамках федерального проекта, — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В Новосибирске в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» начнется благоустройство парка в пойме реки Каменка.

— Сейчас это закрытая и спрятанная в глубине жилой застройки территория, где с одной стороны расположены многоквартирные высотные дома, с другой — частный сектор. Из 11 км долины Каменки и 5 км открытого ее русла, находящихся в черте города, только 1 км пригоден для создания зеленой рекреационной зоны, граничащей с городской многоэтажной жилой застройкой — именно здесь будет разбит ландшафтный парк. На территории парка будут проведены работы по устройству пешеходных дорожек, экотропы, велодорожки, созданию детских и спортивных площадок, пунктов проката, общественных туалетов, площадок для дрессировки собак, смотровых площадок, — сообщили на сайте «Формирование комфортной городской среды».

Жителям Новосибирска предложили выбрать из 6 названий: «Мельница», «Луговой», «Каменка», «Ива», «Речной», «За Каменским шоссе».

В ноябре 2021 года Дирекция городских парков Новосибирска объявила аукцион на благоустройство территории в пойме реки Каменка. Они также показали проект парка.

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