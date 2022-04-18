БТР проехал по Станционной в Новосибирске — куда он направлялся
Его сопровождала Росгвардия
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Сегодня днем, 18 апреля, по улице Станционной в Новосибирске проехал бронетранспортер. Его увидели журналисты НГС.
БТР ехал в сопровождении в том числе машины Росгвардии. В пресс-службе ведомства журналисту НГС подтвердили эту информацию:
— Колонна техники Новосибирского военного института Росгвардии направляется для проведения тренировки в рамках подготовки к параду в честь Дня Победы.
В этом году празднование Дня Победы пройдет в полном формате впервые с