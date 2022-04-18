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БТР проехал по Станционной в Новосибирске — куда он направлялся

Его сопровождала Росгвардия

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На площади Труда он был около <nobr class="_">14 часов</nobr>

На площади Труда он был около 14 часов

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Сегодня днем, 18 апреля, по улице Станционной в Новосибирске проехал бронетранспортер. Его увидели журналисты НГС.

БТР ехал в сопровождении в том числе машины Росгвардии. В пресс-службе ведомства журналисту НГС подтвердили эту информацию:

— Колонна техники Новосибирского военного института Росгвардии направляется для проведения тренировки в рамках подготовки к параду в честь Дня Победы.

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БТРРосгвардияДень Победы
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