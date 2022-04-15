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Стало известно, сколько несовершеннолетних девочек стали мамами в Новосибирской области в 2022 году

Для четырех девушек в возрасте 16–17 лет это уже не первый ребенок

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За первые три месяца мамами в Новосибирской области стали 60 девушек младше 18 лет

За первые три месяца мамами в Новосибирской области стали 60 девушек младше 18 лет

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Управление по делам ЗАГС Новосибирской области подсчитало количество несовершеннолетних девушек, ставших мамами в 2022 году. По итогам первых трех месяцев с начала года, их оказалось 60.

56 из них стали мамами в возрасте 14–17 лет, для них это первый ребенок. Еще четыре несовершеннолетние обзавелись вторым ребенком — мамам 16–17 лет.

Самым юным девушкам, ставшим мамами в 2022 году, исполнилось 14 лет

Самым юным девушкам, ставшим мамами в 2022 году, исполнилось 14 лет

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— В 2020 году составлено 255 записей актов о рождении, в которых на момент рождения ребенка мамы не достигли совершеннолетия; в 2021 году — 239, — сообщает Управление по делам ЗАГС.

При этом самыми молодыми мамами в 2020 и 2021 годах стали девочки в возрасте 13 лет.

Есть и сведения о многодетных несовершеннолетних мамах. В 2020 году у двух несовершеннолетних девушек родился третий ребенок — это мамы в возрасте 16 и 17 лет. В 2021 году многодетными мамами стали тоже две девушки — им по 17 лет.

В 2020 году стало известно о 12-летней девочке, сделавшей аборт. Мы поговорили об экстремально раннем родительстве с психологом кризисного центра и детским гинекологом, а также попытались взглянуть на ситуацию глазами самих подростков.

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