Стало известно, сколько несовершеннолетних девочек стали мамами в Новосибирской области в 2022 году

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области подсчитало количество несовершеннолетних девушек, ставших мамами в 2022 году. По итогам первых трех месяцев с начала года, их оказалось 60.



56 из них стали мамами в возрасте 14–17 лет, для них это первый ребенок. Еще четыре несовершеннолетние обзавелись вторым ребенком — мамам 16–17 лет.