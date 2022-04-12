В «Сан Сити» перестали принимать помощь для Донбасса — что случилось и когда возобновится работа
Все волонтеры задействованы в подготовке отправки груза
В Новосибирске временно закрыли один из пунктов приема гуманитарной помощи для Донбасса.
— Пункт в «Сан Сити» закрыли, и это плохо и неудобно — отвозить на правый берег вещи и продукты, — возмутился читатель НГС. — Я отвозил раньше пять пакетов, и знакомые тоже отвозили вещи в «Сан Сити»!
В Минпромторге Новосибирской области сообщили, что пункт закрыт не постоянно.
— На данный момент в головном пункте новосибирского отделения Российского Красного Креста формируется отправка нового груза гуманитарной помощи большой тоннажности для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик. К этому привлечены все волонтеры и сотрудники общественной организации. В связи с этим сбор помощи в МФК «Сан Сити» временно приостановлен, актуальные адреса указаны ниже. Если вы хотите принять участие и стать волонтером — звоните по телефону
Сейчас работают пункты приема гуманитарной помощи:
• ул. Писарева, 4,
Вход со стороны детского сада, вывеска «КРАСНЫЙ КРЕСТ»,
с 16:00 до 20:00 (кроме выходных),
+7 923 703-00-88;
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• Проспект Дзержинского, 81,
(вывеска «Почта России»)
с 15:00 до 20:00 (кроме выходных),
+7 913 895-45-12;
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• Ул. 4-я Пятилетки, 28а,
Ресурсный центр,
с 11:00 до 14:00 (кроме выходных),
+7 983 312-12-71;
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• ул. Серебренниковская, 2,
с 09:00 до 18:00 (кроме выходных),
(383) 305-41-51;
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• Микрорайон ОбьГЭС, ул. Новоморская, 12,
Ресурсный центр,
с 11:00 до 15:00 (кроме выходных),
+7 913 915-77-83;
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• Академгородок, ул. Арбузова, 1а, (цокольный этаж),
Ресурсный центр,
с 10:00 до 16:00 либо по согласованию,
+7 913 897-34-80;
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• ул. Лазурная, 27/1, Фонд «Добрый город»,
с 09:00 до 20:00 (кроме выходных),
+7 913 725-22-88;
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• Р. п. Колывань, ул. Сибирская, 1,
приемная депутата Сергея Заболотского,
Областной Совет Отцов НСО,
с 09:00 до 20:00 (кроме выходных),
+7 913 375-99-99;
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• С. Кыштовка, ул. Ленина, 49,
с 09:00 до 17:00,
(383) 71-21-155;
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• ул. Нижегородская, 6,
с 11:00 до 17:00 (кроме выходных),
+7 905 961-33-90.
В конце марта НГС рассказывал, что новосибирцы собрали 50 тонн гуманитарной помощи беженцам, — 10 фото с отправки первой партии.