Банк России выпустил 3-рублевую монету с изображением Чуйского тракта — смотрим, как она выглядит

Сегодня, 11 апреля, Банк России выпустил в оборот серебряную трехрублевую монету с изображением Чуйского тракта. Ее памятный выпуск приурочен к 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения.



«Чуйский тракт» — федеральная автомобильная дорога Р-256 Новосибирск — Новоалтайск — Бийск — Майма — государственная граница с Монголией. Ее общая протяженность — 968 километров.