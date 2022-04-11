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Банк России выпустил 3-рублевую монету с изображением Чуйского тракта — смотрим, как она выглядит

Монету выпустили тиражом в 3 тысячи экземпляров

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Памятную серебряную монету выпустили в обращение сегодня, 11 апреля

Памятную серебряную монету выпустили в обращение сегодня, 11 апреля

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Сегодня, 11 апреля, Банк России выпустил в оборот серебряную трехрублевую монету с изображением Чуйского тракта. Ее памятный выпуск приурочен к 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения.

«Чуйский тракт» — федеральная автомобильная дорога Р-256 Новосибирск — Новоалтайск — Бийск — Майма — государственная граница с Монголией. Ее общая протяженность — 968 километров.

По информации Банка России, серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925. С обеих сторон у монеты есть выпуклый кант.

Боковая поверхность монеты рифленая

Боковая поверхность монеты рифленая

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На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения памятника «Нулевой километр Чуйского тракта» и деревьев на фоне. Их выполнили в технике лазерного матирования изображений фрагмента карты и панорамного пейзажа Чуйского тракта. Сверху по окружности монеты есть надпись: «ЧУЙСКИЙ ТРАКТ».

Монету выпустили тиражом в 3 тысячи штук

Монету выпустили тиражом в 3 тысячи штук

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— На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте, — сообщила пресс-служба Банка России.

В пресс-службе также отметили, что эта монета — законное средство наличного платежа на территории РФ, и ею можно расплачиваться.

Под Новосибирском в этом году начнут ремонт участка федеральной трассы «Чуйский тракт» с 72-го по 90-й километр.

Банк РоссииЧуйский трактмонета
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