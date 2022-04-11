Банк России выпустил 3-рублевую монету с изображением Чуйского тракта — смотрим, как она выглядит

Сегодня, 11 апреля, Банк России выпустил в оборот серебряную трехрублевую монету с изображением Чуйского тракта. Ее памятный выпуск приурочен к
«Чуйский тракт» — федеральная автомобильная дорога Р-256 Новосибирск — Новоалтайск — Бийск — Майма — государственная граница с Монголией. Ее общая протяженность — 968 километров.
По информации Банка России, серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Масса драгоценного металла в чистоте —
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения памятника «Нулевой километр Чуйского тракта» и деревьев на фоне. Их выполнили в технике лазерного матирования изображений фрагмента карты и панорамного пейзажа Чуйского тракта. Сверху по окружности монеты есть надпись: «ЧУЙСКИЙ ТРАКТ».
— На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов
В пресс-службе также отметили, что эта монета — законное средство наличного платежа на территории РФ, и ею можно расплачиваться.
Под Новосибирском в этом году начнут ремонт участка федеральной трассы «Чуйский тракт» с