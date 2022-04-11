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Мэр Новосибирска назвал число семей беженцев, которые приехали в город из Донбасса — среди них 17 детей

Люди в основном разместились у родственников

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Всех детей устроили в школы

Всех детей устроили в школы

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В Новосибирск прибыло 68 семей беженцев из Донбасса. Одной из них потребовалось временное жилье.

Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 11 апреля, во время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области.

— Семьи в основном у родственников находятся. Из них 17 детей. Всем предоставлены места в детских учебных заведениях. Одной семье не было где расположиться — им предоставлена квартира в Октябрьском районе, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Новосибирскую область 24 февраля прибыли первые эвакуированные из Донбасса. Это были двое подростков — Виолетта и Никита, которые приехали к родной старшей сестре, проживающей с мужем в частном доме в Бердске — подробности читайте здесь.

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