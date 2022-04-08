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Объявлено начало благоустройства пешеходных зон на Вокзальной магистрали

Работы стартуют в понедельник и закончатся в августе

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Работы завершатся в августе

Работы завершатся в августе

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В Новосибирске в мэрии сообщили, что в понедельник, 11 апреля, начнется благоустройство пешеходных зон на Вокзальной магистрали.

— Благоустройство пешеходных зон Вокзальной магистрали начнется в понедельник с озеленительных работ. Они завершатся установкой лавочек и урн в июле. Полное окончание работ намечено на август, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В этом году специалисты решили отказаться от быстрорастущих растений и газона. Взамен этого высадят 110 устойчивых лип, две ивы, массивы из кизильника. Зеленую зону от пешеходной разделят однолетние цветы.

Реконструкцию Вокзальной магистрали начали в прошлом году. Камнем преткновения стали парковки, на месте которых сделали выделенную полосу для общественного транспорта. Весной на Вокзальной магистрали установят фонари, поставят скамейки и высадят деревья. Пока улица не выглядит свободной, потому что машины паркуются там, где это запрещено делать.

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