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Новый детский сад построят в Октябрьском районе — где его возведут и сколько детей он сможет принять

На его строительство нужно почти 400 миллионов рублей

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Запланировано, что в садике будет 13 групп, из них 4 — для детей от 1,5 до 3 лет

Запланировано, что в садике будет 13 групп, из них 4 — для детей от 1,5 до 3 лет

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового детского сада по улице Владимира Заровного, 9 в Октябрьском районе. Оно было опубликовано на муниципальном портале 30 марта.

— Расчетная мощность проектируемого здания детского сада составляет 265 мест. Здание запроектировано 4-этажное с учетом подвала, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Сроки строительства будут определены после выделения средств из бюджета. Запланировано, что в садике будет 13 групп, из них 4 — для детей от 1,5 до 3 лет.


По данным мэрии, сметная стоимость строительства — 397,6 миллиона рублей, по уровню — цена третьего квартала прошлого года.

В Новосибирске продолжают вводить в строй новые детсады и школы, коих за последние годы было построено немало. А вы когда-нибудь задумывались, что такое современная школа? А это по-настоящему сложный, дорогостоящий, оснащенный по последнему слову техники архитектурно-строительный объект — давайте посмотрим на примере школы номер 219 на Родниках.

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