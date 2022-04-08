Новый детский сад построят в Октябрьском районе — где его возведут и сколько детей он сможет принять

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового детского сада по улице Владимира Заровного, 9 в Октябрьском районе. Оно было опубликовано на муниципальном портале
— Расчетная мощность проектируемого здания детского сада составляет 265 мест. Здание запроектировано
Сроки строительства будут определены после выделения средств из бюджета. Запланировано, что в садике будет 13 групп, из них 4 — для детей от 1,5 до 3 лет.
По данным мэрии, сметная стоимость строительства — 397,6 миллиона рублей, по уровню — цена третьего квартала прошлого года.
В Новосибирске продолжают вводить в строй новые детсады и школы, коих за последние годы было построено немало. А вы когда-нибудь задумывались, что такое современная школа? А это по-настоящему сложный, дорогостоящий, оснащенный по последнему слову техники архитектурно-строительный объект — давайте посмотрим на примере школы номер 219 на Родниках.