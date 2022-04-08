Новый детский сад построят в Октябрьском районе — где его возведут и сколько детей он сможет принять

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового детского сада по улице Владимира Заровного, 9 в Октябрьском районе. Оно было опубликовано на муниципальном портале 30 марта .



— Расчетная мощность проектируемого здания детского сада составляет 265 мест. Здание запроектировано 4-этажное с учетом подвала, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Сроки строительства будут определены после выделения средств из бюджета. Запланировано, что в садике будет 13 групп, из них 4 — для детей от 1,5 до 3 лет.