Полиция попросила расширить территорию главного управления в центре Новосибирска — мэрия отказала

ГУ МВД России по Новосибирской области попросило мэрию города расширить территорию вокруг здания управления на Каменской, 12, сдвинув красную линию улицы на 4 метра, — власти отказали.
Как рассказал НГС координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, в МВД попросили передвинуть границу застройки на 4 метра. По его словам, разработчик проекта объяснил предложение планируемой установкой забора на участке. Вопрос вынесли на комиссию при департаменте строительства и архитектуры и рассмотрели в конце марта.
— Было предложение расширить участок и перенести красную линию, чтобы елки не трогать и чтобы памятник [сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении] влез, не пришлось менять его конфигурацию, — рассказал присутствовавший на заседании комиссии общественник. — Комиссия отказала и предложила просто взять в пользование землю и поставить забор на муниципальной земле.
В главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии в ответ на запрос НГС сообщили, что для отказа было две причины: предложение МВД не соответствовало генплану Новосибирска и ширине створа красных линий улицы Каменской строительным нормам.
В ГУ МВД по Новосибирской области объяснили расширение участка благоустройством территории.
Территория напротив здания ГУ МВД на улице Каменской часто становится местом проведения акций протеста. В 2020 году новосибирцы зажгли здесь свечи в память о журналистке Ирине Славиной, в 2019 году здесь же прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Голунова.