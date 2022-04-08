СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 76.25
eur 83.29
Тема дняТрассу м-12 могут продлить до Новосибирска
Все новости
Все новости

Полиция попросила расширить территорию главного управления в центре Новосибирска — мэрия отказала

На участке находится памятник погибшим сотрудникам МВД

511
5Обсудить

Поделиться

Разработчик проекта объяснил предложение планируемой установкой забора вокруг здания главного управления за театром «Глобус». В МВД сообщили, что планируют благоустройство

Разработчик проекта объяснил предложение планируемой установкой забора вокруг здания главного управления за театром «Глобус». В МВД сообщили, что планируют благоустройство

Поделиться

ГУ МВД России по Новосибирской области попросило мэрию города расширить территорию вокруг здания управления на Каменской, 12, сдвинув красную линию улицы на 4 метра, — власти отказали.

Как рассказал НГС координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, в МВД попросили передвинуть границу застройки на 4 метра. По его словам, разработчик проекта объяснил предложение планируемой установкой забора на участке. Вопрос вынесли на комиссию при департаменте строительства и архитектуры и рассмотрели в конце марта.

— Было предложение расширить участок и перенести красную линию, чтобы елки не трогать и чтобы памятник [сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении] влез, не пришлось менять его конфигурацию, — рассказал присутствовавший на заседании комиссии общественник. — Комиссия отказала и предложила просто взять в пользование землю и поставить забор на муниципальной земле.

В главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии в ответ на запрос НГС сообщили, что для отказа было две причины: предложение МВД не соответствовало генплану Новосибирска и ширине створа красных линий улицы Каменской строительным нормам.

В ГУ МВД по Новосибирской области объяснили расширение участка благоустройством территории.

Территория напротив здания ГУ МВД на улице Каменской часто становится местом проведения акций протеста. В 2020 году новосибирцы зажгли здесь свечи в память о журналистке Ирине Славиной, в 2019 году здесь же прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Голунова.

По теме (5)

ГУ МВД по Новосибирской областиКаменскаямэрия Новосибирсказемельные вопросы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2