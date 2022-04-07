«Понюхайте, чем пахнет»: как жильцы многоэтажки неделю живут в вони и без света, но ответственных нет

Жители дома № 59 на улице Невельского в Новосибирске уже неделю живут так, как будто рядом идет спецоперация. С момента начала интенсивного таяния снега у них топит подвал, из-за чего коммунальщики вынуждены отключать электроэнергию: щитки находятся в подвале, вода подступает к ним. Корреспондент НГС Виктор Бобровников съездил на место, где поговорил с жильцами и осмотрел подвал.
Первое отключение электричества произошло 1 апреля: света не было 23 часа. С тех пор жить в потемках приходилось еще три раза: от 2 до 15 часов.
— Мы с утра встаем на работу, не можем нормально собраться: детей покормить и всё такое. Возвращаемся с работы опять в потемки. Это просто невыносимо. В холодильниках еда портится из-за разморозки, об отключениях не предупреждают, может любая бытовая техника сгореть, — рассказывает журналисту НГС Ольга Ивановна из второго подъезда.
Ей вторит соседка (представиться отказалась):
— Вот скорую, например, вызовешь утром, вечером, ночью, куда их приглашать? Чтобы наощупь определяли, живой, не живой? Вы лучше зайдите в подъезд, понюхайте, чем пахнет, поймете, в каких условиях мы вынуждены жить, — предлагает пожилая собеседница.
В подъезде стоит ужасный запах смрада и сырости. Кто-то рядом философски замечает: «К запаху мы уже привыкли, это не главная наша беда. Сейчас важнее разобраться со светом».
На момент визита журналиста свет в доме есть. Правда, никто не знает, надолго ли. Дверь в подвал открыта, но подошедший сантехник Степан говорит: «Я туда не пойду и никого не пущу: может убить током!»
С обратной стороны дома располагается магазин «Мария-Ра».
— Когда всё это началось, руководство заказало нам генератор. Топливо и аренда выходят по 40 тысяч рублей в день. Так что мы работаем в штатном режиме, несмотря на эти перебои, — объяснила журналисту администратор магазина.
Отправляемся в РЭУ «Западный» вместе с группой инициативных жителей. Кажется, сантехник Степан предупредил руководство о журналисте: на месте нет ни директора, ни главного инженера. Оба отказались комментировать ситуацию и по телефону тоже. Пытаемся разговорить секретаря РЭУ.
— Там проблема горканализации! Где-то на трасе были большие засоры. Воду мы не отключали, а свет на Невельского, 59 не отключить не можем: у них счетчики электричества находятся в подвале, к ним подходит вода. Мы ставим сушилки, пытаемся высушить. Вдобавок обильное снеготаяние последних дней усугубляет ситуацию. В дальнейшем предлагаем вам перенести электрощитовую в другое место во избежание подобного, — сказала секретарь РЭУ.
В «Горводоканале» данные РЭУ опровергают.
— Неправда это. За минувшую неделю никаких аварий у нас не происходило на этом участке. Что касается воды в подвалах, вероятно, система ливневок не справляется, уж больно интенсивно всё растаяло, — парировал в беседе с НГС начальник диспетчерской службы Сергей Зубков.
Жители Невельского, 59 сегодня обратились за помощью к местному депутату горсовета Кириллу Покровскому, планируют написать жалобу и в Роспотребнадзор.
Следует отметить, что дождеприемники в Новосибирске были открыты только на 30% по состоянию на 5 апреля. Об этом во время оперативного совещания сообщал Евгений Антонов, заместитель начальника управления автомобильных дорог мэрии. При этом полностью открыть дождеприемники должны только во второй декаде месяца.
— Сегодня +15, вы меня слышите, куда эта вода вся пойдет? Скорректируйте свои планы. Я понимаю, что это аврал. Жду доклада об открытии дождеприемников, — сказал Антонову на совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть. А потом добавил, что «оттепель такая неожиданная, а весна — бурная».