«Понюхайте, чем пахнет»: как жильцы многоэтажки неделю живут в вони и без света, но ответственных нет

— Мы с утра встаем на работу, не можем нормально собраться: детей покормить и всё такое. Возвращаемся с работы опять в потемки. Это просто невыносимо. В холодильниках еда портится из-за разморозки, об отключениях не предупреждают, может любая бытовая техника сгореть, — рассказывает журналисту НГС Ольга Ивановна из второго подъезда.



Ей вторит соседка (представиться отказалась):



— Вот скорую, например, вызовешь утром, вечером, ночью, куда их приглашать? Чтобы наощупь определяли, живой, не живой? Вы лучше зайдите в подъезд, понюхайте, чем пахнет, поймете, в каких условиях мы вынуждены жить, — предлагает пожилая собеседница.



В подъезде стоит ужасный запах смрада и сырости. Кто-то рядом философски замечает: «К запаху мы уже привыкли, это не главная наша беда. Сейчас важнее разобраться со светом».



На момент визита журналиста свет в доме есть. Правда, никто не знает, надолго ли. Дверь в подвал открыта, но подошедший сантехник Степан говорит: «Я туда не пойду и никого не пущу: может убить током!»