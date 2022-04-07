Умерла 104-летняя сибирячка: 4 года назад она рассказывала НГС о своих правилах жизни

— Я и в детстве не скучала — в лото играла. А сейчас я такой активист, что всегда найду себе работу: 30 лет была старшей по дому — елки постоянно организовывала. А в школе была старшей по классу, а потом — по комсомолу. В педтехникуме секретарем была. Где бы ни работала, везде организатором была, всегда меня выбирали. И работящей была, — говорила долгожительница.



На этой неделе также сообщалось о смерти 103-летнего ветерана ВОВ Федора Сергеевича Криволапова.

