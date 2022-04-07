Умерла 104-летняя сибирячка: 4 года назад она рассказывала НГС о своих правилах жизни

В Новосибирской области умерла 104-летняя Анна Николаевна Медянская, она скончалась 4 апреля 2022 года. Четыре года назад НГС рассказывал о правилах жизни долгожительницы.
Некролог о смерти женщины опубликовал Новосибирский областной совет ветеранов. Анна Николаевна — участница ВОВ, ветеран труда.
— На ее счету два ордена Отечественной войны 2-й степени, орден Жукова, медаль «За отвагу и мужество», почетные грамоты и юбилейные медали. В мирные годы своим трудом и общественной деятельностью она внесла большой вклад в развитие Новосибирского района, за что имеет звание почетного гражданина. Анна Николаевна Медянская трудилась начальником Новосибирского районного отделения «Союзпечать» с 1954 года и до выхода на пенсию. До 94 лет она активно работала в районном Совете ветеранов, — говорится в некрологе.
В 2018 году Анна Николаевна рассказывала НГС о своей жизни:
— Я и в детстве не скучала — в лото играла. А сейчас я такой активист, что всегда найду себе работу: 30 лет была старшей по дому — елки постоянно организовывала. А в школе была старшей по классу, а потом — по комсомолу. В педтехникуме секретарем была. Где бы ни работала, везде организатором была, всегда меня выбирали. И работящей была, — говорила долгожительница.
На этой неделе также сообщалось о смерти 103-летнего ветерана ВОВ Федора Сергеевича Криволапова.