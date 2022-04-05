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В домах новосибирцев станет прохладнее — ТЭЦ снизили температуру теплоносителя

В апреле СГК планирует сжечь на 38 тысяч тонн топлива меньше, чем в марте

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На 1 апреля общий запас угля на всех новосибирских ТЭЦ составлял 458,6 тысячи тонн (выше норматива)

На 1 апреля общий запас угля на всех новосибирских ТЭЦ составлял 458,6 тысячи тонн (выше норматива)

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Новосибирские ТЭЦ снизили температуру теплоносителя, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК) в официальном телеграм-канале. Решение было принято исходя из погодных условий — на улице заметно потеплело.

В марте теплоэлектроцентрали получили 801 тысячу тонн угля, из них 390,7 тысячи тонн поставили на ТЭЦ-5 — крупнейшую станцию города. В апреле СГК планирует сжечь примерно на 38 тысяч тонн топлива меньше.

В СГК уточнили, что уголь поставляют ежедневно. Основные поставщики для новосибирских ТЭЦ — разрезы угледобывающей компании СУЭК: Абаканский, Черногорский, Бородинский, Заречный-Северный.

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